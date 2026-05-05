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Irã cria órgão para controlar tráfego no Estreito de Ormuz e EUA respondem

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Irã cria órgão para controlar tráfego no Estreito de Ormuz e EUA respondem
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📆5/5/2026 7:27 PM
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O Irã estabeleceu a Autoridade do Estreito no Golfo Pérsico (PGSA) para regular o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, intensificando as tensões com os EUA, que iniciaram a Operação Liberdade para escoltar navios na região. A medida iraniana exige autorização prévia para a passagem de embarcações e inclui um alerta à Marinha dos EUA para se manter afastada.

O Irã estabeleceu um novo órgão, denominado Autoridade do Estreito no Golfo Pérsico ( PGSA ), com o objetivo de regular e controlar o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte global de petróleo .

A iniciativa, divulgada pela agência de notícias iraniana Press TV, representa a mais recente tentativa do Irã de afirmar sua autoridade sobre esta via marítima estratégica e intensifica as tensões na região. De acordo com o novo sistema, todas as embarcações que desejam atravessar o Estreito de Ormuz receberão instruções e regulamentos por e-mail, através do endereço info@PGSA.ir, e deverão obter uma autorização prévia antes de prosseguir.

Esta medida implica uma maior supervisão e controle por parte do Irã sobre o tráfego naval, potencialmente afetando o fluxo de comércio internacional e aumentando os custos operacionais para as empresas de transporte marítimo. A falta de detalhes específicos sobre o funcionamento do mecanismo levanta questões sobre a sua implementação prática e o potencial para conflitos com navios de outras nações.

Paralelamente, o Irã emitiu um alerta à Marinha dos Estados Unidos, exigindo que se mantenha afastada do Estreito de Ormuz, e enfatizou que todas as embarcações comerciais deverão coordenar suas passagens com as forças militares iranianas. A divulgação de um novo mapa do estreito pela Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, delineando uma área de controle iraniana expandida, demonstra a determinação do Irã em exercer sua soberania sobre a região.

Em resposta a estas ações, os Estados Unidos iniciaram a Operação Liberdade, uma iniciativa para fornecer escolta de segurança aos navios que transitam pelo Estreito de Ormuz. A escalada das tensões foi evidenciada por relatos de confrontos recentes, incluindo o afundamento de pelo menos seis lanchas iranianas pelas forças americanas e alegações do Irã de ter lançado mísseis contra navios de guerra dos EUA.

Apesar destes incidentes, o Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o cessar-fogo iniciado em 8 de abril permanece em vigor. A situação no Estreito de Ormuz é complexa e volátil, com o potencial de desestabilizar ainda mais a região do Golfo Pérsico. A implementação do novo sistema de controle iraniano e a resposta dos Estados Unidos indicam uma crescente competição por influência e controle sobre esta importante rota marítima.

A necessidade de diálogo e diplomacia é crucial para evitar uma escalada do conflito e garantir a segurança e a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. A comunidade internacional observa atentamente os desenvolvimentos na região, preocupada com as implicações para o comércio global e a estabilidade regional. Além da situação no Golfo Pérsico, o cenário econômico e financeiro brasileiro apresenta diversas notícias relevantes.

O volume de emissões de debêntures registrou uma queda significativa de até 63% em abril, impulsionada por pedidos de recuperação extrajudicial de empresas como Raízen e GPA, bem como por dificuldades financeiras em companhias como Aegea e Braskem. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) indicou que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da taxa Selic serão determinadas ao longo do tempo, sinalizando uma abordagem cautelosa em relação à política monetária.

O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor está se esgotando, com a data limite sendo esta quarta-feira. No setor de energia, a empresa de transmissão de energia Silvia Wada anunciou que uma operação de financiamento com o BNDES, no valor de R$ 670 milhões, está condicionada à limitação da alavancagem financeira da empresa. Um fundo imobiliário sofreu uma queda expressiva de 48% após anunciar a suspensão da distribuição de dividendos, evidenciando os riscos associados aos investimentos imobiliários.

Em âmbito internacional, gigantes da tecnologia como Google, xAI e Microsoft concordaram em submeter seus novos modelos de inteligência artificial (IA) a avaliações de segurança conduzidas pelo governo dos Estados Unidos, através do Centro de Padrões e Inovação de IA do Departamento de Comércio. Este acordo visa garantir que os avanços na IA sejam desenvolvidos e implementados de forma responsável e segura

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