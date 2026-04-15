Irã Considera Permitir Livre Navegação em Ormuz em Troca de Acordo com EUA

O Irã estuda permitir que navios naveguem livremente pelo lado de Omã do Estreito de Ormuz, sem risco de ataque, como parte de propostas apresentadas nas negociações com os Estados Unidos, caso um acordo seja fechado para evitar a retomada do conflito. A medida visa mitigar as interrupções no fornecimento global de petróleo e gás causadas pela guerra. A proposta depende da aceitação de demandas iranianas por Washington.

O Irã considera uma proposta que permitiria a navegação segura de embarcações no lado omanense do Estreito de Ormuz, como parte das negociações de paz com os Estados Unidos . Uma fonte próxima às discussões em Teerã revelou que essa abertura visa evitar uma escalada do conflito em curso, que já causou severas interrupções no fornecimento global de petróleo e gás.

O estreito, por onde transita aproximadamente 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural liquefeito, tem sido o epicentro da crise, com o bloqueio do tráfego marítimo. Adicionalmente, os Estados Unidos implementaram um bloqueio naval a embarcações com destino a portos iranianos, medida que agrava a situação já precária do suprimento energético global.

Desde o início das hostilidades em 28 de fevereiro, centenas de petroleiros e outras embarcações, transportando cerca de 20 mil marinheiros, encontram-se retidos no Golfo Pérsico. A fonte, que solicitou anonimato devido à delicadeza do assunto, indicou que o Irã estaria disposto a garantir a livre passagem por águas pertencentes a Omã, sem qualquer tipo de interferência.

No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre a disposição iraniana em remover possíveis minas implantadas na região, nem se a permissão de passagem se estenderia a todas as embarcações, incluindo aquelas ligadas a Israel. A concretização dessa proposta, segundo a fonte, é condicionada à aceitação por parte de Washington das demandas apresentadas por Teerã, um ponto crucial para qualquer progresso nas negociações sobre o Estreito de Ormuz.

Paralelamente, o secretário do Tesouro dos EUA sinalizou que o governo Trump não tem intenção de renovar as licenças temporárias que permitiam à Rússia e ao Irã exportar petróleo isentas de sanções. Em um desenvolvimento distinto, o Ministro da Fazenda celebrou a captação histórica de 5 bilhões de euros pelo Tesouro, destacando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027 prevê um rigoroso controle nos gastos governamentais com pessoal.

A Adobe também anunciou o lançamento de um assistente de inteligência artificial, denominado Firefly, integrado às suas ferramentas criativas e capaz de executar comandos complexos para a geração de conteúdo, utilizando recursos como Photoshop e Premiere Pro. Finalmente, um ex-ministro e pré-candidato ao governo paulista questionou a atuação do ex-presidente do Banco Central, alegando que este ignorou alertas sobre o Banco Master e deve prestar esclarecimentos.





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