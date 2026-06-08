Irã confirma ataque com mísseis a Israel; Trump pressiona Netanyahu para não retaliar

Irã lança mísseis contra base israelense após ataques de Israel no Líbano. Trump intervém para evitar resposta militar, afirmando estar próximo de um acordo de paz com Teerã. Bases dos EUA no Oriente Médio são declaradas alvos legítimos.

O Irã confirmou que disparou uma série de mísseis contra uma base militar israelense neste domingo (7), em resposta aos ataques israelenses à capital do Líbano, Beirute.

A ação marca uma escalada significativa no conflito regional, que já se arrasta há meses. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, os mísseis foram lançados de várias posições no território iraniano e visaram uma base das Forças de Defesa de Israel. Não há relatos de feridos nos bombardeios, e imagens nas redes sociais mostram o sistema de defesa Domo de Ferro interceptando vários projéteis nos céus controlados por Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou imediatamente que contra-atacaria a retaliação iraniana, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio para evitar uma resposta militar. Trump, que está em negociações avançadas com o Irã para um acordo de paz, telefonou para Netanyahu e pediu calma. Em entrevista ao jornal Financial Times, Trump afirmou que Netanyahu 'não tem opção' a não ser aceitar o acordo, pois é ele, Trump, quem 'dá as cartas'.

O acordo, ainda não assinado, está em fase final de negociação. Trump também disse ao site Axios: 'Estamos próximos de um acordo final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora'. A aparente divergência entre os aliados EUA e Israel gerou tensões, com Trump chamando Netanyahu de 'completamente louco' por causa dos ataques no Líbano.

O ataque israelense que desencadeou a resposta iraniana ocorreu na sexta-feira, quando Israel bombardeou prédios em um subúrbio de Beirute, alegando que abrigavam terroristas do Hezbollah que planejavam um ataque. O bombardeio rompeu uma trégua que estava em vigor no Líbano, gerando críticas internacionais. O Irã respondeu declarando que as 19 bases militares dos EUA no Oriente Médio voltaram a ser 'alvos legítimos', estendendo a ameaça também a ativos israelenses na região.

As bases americanas estão localizadas em países como Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Egito. O Iraque, temendo uma escalada, anunciou o fechamento de seu espaço aéreo por 72 horas, suspendendo todos os serviços de navegação. O Irã também fechou seu espaço aéreo. O anúncio foi feito por Mohammad Qalibaf, presidente do Parlamento iraniano e principal negociador nas conversas com os EUA.

Em uma publicação nas redes sociais, Qalibaf afirmou: 'Eles não estão comprometidos com um cessar-fogo nem acreditam no diálogo e, por meio do bloqueio naval e da violação dos acordos relativos ao Líbano, demonstraram que só entendem a linguagem do poder'. O ataque israelense ao Líbano representa um desafio direto a Trump, que havia garantido na semana passada que Israel não voltaria a bombardear o país vizinho.

O Paquistão, que atua como mediador nas negociações entre Irã e EUA, insiste que o Líbano estava contemplado na trégua, enquanto EUA e Israel afirmam que o cessar-fogo cobria apenas ataques em território iraniano e nos países do Golfo Pérsico. Enquanto isso, a situação no Oriente Médio continua volátil, com o Irã e Israel trocando ameaças e os EUA tentando manter o controle da situação.

O presidente americano deixou claro que prioriza o acordo de paz com o Irã, mesmo que isso signifique conter seu aliado israelense. A comunidade internacional observa com preocupação os desdobramentos, temendo que o conflito se expanda para toda a região





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irã Israel Trump Netanyahu Conflito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel desafia Trump e bombardeia Beirute; Irã ameaça bases dos EUAAtaque israelense rompeu trégua entre Israel e Hezbollah no Líbano. Em retaliação, principal negociador do Irã afirmou que bases norte-americanas no Oriente Médio voltaram a ser 'alvos legítimos'.

Read more »

Trump diz que pressionará Israel a não retaliar Irã após ataquePresidente dos EUA afirmou estar “infeliz” com bombardeio israelense em Beirute

Read more »

Trump diz que pedirá a Netanyahu que não retalie contra IrãPresidente dos EUA diz que pedirá a Netanyahu para evitar retaliação após ataques iranianos

Read more »

Trump diz que Netanyahu 'não dá as cartas' e terá de aceitar acordo com IrãPresidente americano afirma que ofensiva com mísseis iranianos interceptada pelas forças israelenses não deve ter impacto nas negociações

Read more »