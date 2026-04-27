Irã busca apoio da Rússia após impasse nas negociações com os EUA e intensificação das tensões no Líbano

O ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu com o presidente Putin em meio a acusações aos EUA pelo fracasso das negociações e a um aumento da violência entre Israel e o Hezbollah no Líbano. A situação no Estreito de Ormuz permanece tensa, com o Irã mantendo o bloqueio enquanto negociações sobre o programa nuclear são adiadas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Rússia , Vladimir Putin, após criticar os Estados Unidos pelo impasse na última rodada de negociações no Paquistão.

Araghchi chegou a São Petersburgo para o encontro com Putin, em um momento de tensões persistentes na região. Quase três semanas após o cessar-fogo declarado após 40 dias de conflito entre Irã e Israel, aliado dos EUA, a Rússia continua sendo um importante ponto de apoio para a República Islâmica.

Araghchi acusou a postura dos Estados Unidos de ter impedido que a rodada anterior de negociações, apesar de alguns avanços, alcançasse seus objetivos, alegando que a delegação americana apresentou exigências consideradas excessivas. Ele também enfatizou a importância da passagem segura pelo Estreito de Ormuz, classificando-a como uma questão de interesse global. O Irã mantém o Estreito de Ormuz bloqueado, uma medida que pretende manter enquanto o bloqueio americano aos seus portos persistir.

Antes de sua viagem à Rússia, Araghchi visitou Omã e Islamabad, capital do Paquistão, onde as negociações com os Estados Unidos deveriam ocorrer. Ele também manteve contato telefônico com seu colega turco, Hakan Fidan. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou o envio de seus representantes, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Islamabad.

No entanto, a agência de notícias Fars informou que o Irã enviou mensagens escritas aos americanos através do Paquistão, delineando suas condições, incluindo questões nucleares e o Estreito de Ormuz, ponto central do conflito. O portal de notícias Axios divulgou que o Irã apresentou uma nova proposta para a reabertura do Estreito de Ormuz e o fim das hostilidades, adiando as negociações sobre o programa nuclear, informação confirmada por uma fonte do governo americano.

A agência estatal iraniana IRNA mencionou a reportagem do Axios sem desmentir as informações. Apesar da trégua em vigor, o impacto econômico da guerra persiste globalmente. Trump justificou a decisão de não enviar emissários ao Paquistão, afirmando que a situação será resolvida em breve com uma vitória americana.

Araghchi se reuniu em Islamabad com o comandante das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o chanceler Ishaq Dar, antes de seguir para Omã e retornar a Islamabad. Em sua conta na rede social X, o chanceler iraniano destacou que as conversas em Omã se concentraram em garantir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz, visando beneficiar os países vizinhos e a comunidade internacional. Ele ressaltou a prioridade dada aos países vizinhos.

A Guarda Revolucionária iraniana, por outro lado, indicou a possibilidade de flexibilizar o bloqueio. Paralelamente, a situação no Líbano se agravou, com Israel e o Hezbollah, movimento pró-iraniano, trocando acusações de violação da trégua. Ataques israelenses no sul do Líbano resultaram em 14 mortes, incluindo crianças, enquanto o Exército de Israel informou sobre a morte de um soldado e o ferimento de seis.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu exército está combatendo vigorosamente o Hezbollah, enquanto ambos os lados reivindicam ataques. O Hezbollah iniciou os ataques contra Israel em 2 de março, em retaliação à morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, levando a bombardeios e uma invasão terrestre israelense.

Apesar de uma trégua de 10 dias, as acusações de violação persistem, com Netanyahu acusando o Hezbollah de desmantelar o acordo e o Hezbollah prometendo responder às violações israelenses e à ocupação do Líbano. O governo libanês confirmou a morte de duas mulheres e duas crianças nos ataques de domingo, além de 37 feridos. Israel defendeu seu direito de agir contra ataques planejados, iminentes ou em curso, incluindo ameaças futuras





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