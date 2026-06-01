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Irã busca acordo provisório com EUA para aliviar pressão econômica

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Irã busca acordo provisório com EUA para aliviar pressão econômica
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📆6/1/2026 6:19 PM
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A República Islâmica do Irã está procurando um acordo provisório e limitado com os Estados Unidos para aliviar a crescente pressão econômica e estabilizar a situação interna.

A República Islâmica do Irã está procurando um fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, enquanto posterga decisões sobre temas mais controversos.

O Irã está defendendo um acordo provisório e limitado com os Estados Unidos como forma de aliviar a crescente pressão econômica e estabilizar a situação interna. A estratégia reflete uma prática recorrente da República Islâmica: absorver pressões, evitar compromissos irreversíveis e manter as negociações em andamento sem alterar posições centrais. Mas a atual ofensiva diplomática também é motivada por preocupações mais imediatas.

Autoridades veem um acordo restrito como uma forma de ganhar tempo, obter alívio financeiro e conter riscos domésticos crescentes decorrentes da deterioração econômica, sem enfrentar as questões mais controversas da negociação. As movimentações diplomáticas ocorrem após semanas de escalada, iniciadas quando ataques dos EUA e de Israel, no fim de fevereiro, evoluíram para um conflito regional mais amplo.

As ações iranianas no Golfo elevaram os temores sobre a segurança do Estreito de Ormuz, passagem estratégica por onde transita cerca de um quinto da oferta mundial de petróleo e gás natural liquefeito. Três meses depois, e apesar de um cessar-fogo frágil firmado no início de abril, o conflito entrou em um impasse.

Um bloqueio americano aos portos iranianos e o controle exercido por Teerã sobre o estreito mantiveram a pressão mútua, elevando os custos econômicos sem eliminar o risco de novos confrontos. Diante desse cenário, ambos os lados reduziram as expectativas de um acordo abrangente. Em vez disso, exploram o que autoridades descrevem como um memorando temporário - na prática, um acordo interino - destinado a evitar o retorno do conflito aberto enquanto adia disputas centrais relacionadas ao programa nuclear iraniano.

Para Teerã, esse tipo de entendimento é, acima de tudo, uma forma de converter pressão militar e econômica em liquidez, margem de manobra e desescalada, sem restringir atividades nucleares consideradas sensíveis. O Irã busca o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, acesso a bilhões de dólares em receitas do petróleo, flexibilização das restrições às exportações de petróleo bruto, suspensão do bloqueio americano aos portos e manutenção de sua influência sobre o Estreito de Ormuz, enquanto posterga decisões sobre os temas mais controversos.

O modelo em discussão se concentraria em um alívio temporário das restrições e em acesso gradual à hidrovia, deixando sem solução questões relacionadas à capacidade de enriquecimento de urânio e ao estoque iraniano de material altamente enriquecido, incluindo urânio enriquecido a 60%. Alex Vatanka, pesquisador sênior do Middle East Institute, em Washington, afirmou que os cálculos de Teerã são moldados menos pelos riscos militares do que pela pressão econômica e pela incerteza.

'Os líderes iranianos entendem que o tempo não está necessariamente a seu favor. A avaliação deles parece ser a de que o diálogo, mesmo limitado, é preferível a entrar em um período indefinido de desgaste econômico e incerteza, que poderia enfraquecer gradualmente sua capacidade de governar internamente e projetar influência no exterior', disse.

Pessoas caminham em frente a um outdoor com a imagem de cidadãos iranianos, em Teerã, Irã, 25 de maio de 2026 - Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS. Muito depende do sucesso das negociações. O presidente Donald Trump enfrenta pressão para reabrir o Estreito de Ormuz e conter os preços dos combustíveis nos EUA, ao mesmo tempo em que tenta neutralizar críticas de setores mais duros do Partido Republicano contrários a concessões ao Irã.

A liderança iraniana também enfrenta pressões domésticas. Anos de sanções, má gestão econômica e conflitos alimentaram a inflação, a desvalorização da moeda e uma forte queda no padrão de vida da população. Segundo as fontes, entradas de recursos financeiros no curto prazo são cruciais para o interesse de Teerã em um acordo preliminar, pois ajudariam a manter a economia funcionando, aliviar pressões imediatas e evitar uma nova onda de instabilidade social.

Em janeiro, o establishment clerical iraniano e a Guarda Revolucionária mataram milhares de pessoas ao reprimir protestos nacionais motivados por queixas econômicas. Hamidreza Azizi, pesquisador visitante do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), em Berlim, afirmou que um memorando também poderia responder a preocupações crescentes sobre a resiliência de longo prazo do sistema político iranian

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