Irã atinge recorde de execuções desde 1989, aponta relatório da Anistia Internacional

Relatório anual da Anistia Internacional revela escalada de violações aos direitos humanos no Irã em 2025, incluindo recorde de execuções, prisões arbitrárias e repressão a protestos.

As autoridades iranianas executaram em 2025 o maior número de sentenças capitais desde 1989, conforme denunciou a Anistia Internacional (AI) em seu relatório anual sobre a situação dos direitos humanos global, divulgado nesta terça-feira.

O documento, que faz um balanço detalhado dos principais acontecimentos ocorridos ao longo de 2025, não reflete ainda os desdobramentos diretos da guerra deflagrada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, mas oferece um panorama sombrio sobre a governança interna do país. Embora o relatório não apresente um número exato de execuções, a organização referencia uma denúncia feita em setembro, que estimava que, àquela altura do ano, mais de 800 pessoas já haviam sido executadas pelo regime, um dado que acende um alerta vermelho para a comunidade internacional sobre o descaso com a vida humana. Um dos pontos mais alarmantes do documento diz respeito à aplicação da pena de morte para menores de idade. A organização recordou que o sistema jurídico iraniano estabelece a responsabilidade penal a partir dos 15 anos para meninos e dos 9 anos para meninas, permitindo que crianças sejam submetidas a julgamentos severos. Além das execuções, a Anistia Internacional criticou duramente a arbitrariedade das detenções. Destaca-se o caso de pelo menos 21 mil pessoas presas em agosto, na esteira do conflito de doze dias entre Irã e Israel. Essas prisões são descritas como atos arbitrários, que violam flagrantemente os princípios básicos de direitos humanos e o devido processo legal, revelando um padrão de repressão desenfreado e sem qualquer base jurídica sólida que justifique tal volume de encarceramentos em um curto período de tempo. A organização enfatizou ainda a existência de um sistema judicial que opera de forma sistematicamente injusta. Os julgamentos no país são frequentemente conduzidos sem independência, sem separação clara entre as funções de promotoria e os magistrados, e marcados pela obtenção de confissões mediante tortura física e psicológica. Esse cenário é agravado pela prática de utilizar estrangeiros ou cidadãos com dupla nacionalidade como reféns políticos, um método empregado pelo Estado para obter vantagens diplomáticas. O relatório também detalha a perseguição persistente a vozes críticas ao sistema da República Islâmica, a criminalização sistemática do direito à reunião e à associação, e o uso da força desproporcional e, em diversos casos, letal, por parte das forças de segurança para reprimir manifestações pacíficas que ocorreram entre março e agosto de 2025. Esse comportamento demonstra uma estratégia de silenciamento que visa manter o controle absoluto sobre a sociedade, ignorando os apelos por reformas democráticas e direitos fundamentais





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