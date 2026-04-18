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Irã ameaça fechar Estreito de Ormuz se EUA não suspenderem bloqueio portuário

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Irã ameaça fechar Estreito de Ormuz se EUA não suspenderem bloqueio portuário
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📆4/18/2026 12:20 AM
📰CNNBrasil
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Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, alerta que o Irã fechará o Estreito de Ormuz se os Estados Unidos não levantarem o bloqueio aos portos iranianos, rejeitando declarações de Donald Trump como falsas e afirmando que o controle do estreito é decidido "no terreno".

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, emitiu um alerta contundente nesta sexta-feira (17), declarando que o Irã fechará o estratégico Estreito de Ormuz, a menos que os Estados Unidos suspendam o bloqueio imposto aos portos iranianos. Ghalibaf refutou veementemente as recentes declarações do presidente americano Donald Trump, classificando-as como "falsas".

Embora não tenha especificado quais declarações de Trump seriam falsas, o líder iraniano afirmou que o presidente americano proferiu "sete declarações em uma hora, todas falsas". Com um tom desafiador, Ghalibaf acrescentou que "Eles não venceram a guerra com essas mentiras e certamente não chegarão a lugar nenhum nas negociações". Ele enfatizou que a abertura ou o fechamento do estreito, assim como suas regulamentações, são definidos "no terreno, não nas redes sociais". O presidente do parlamento iraniano ainda explicou que qualquer trânsito pelo estreito ocorreria por uma "rota designada" e mediante "autorização do Irã". Essa declaração surge em um contexto de tensões elevadas e de especulações sobre negociações entre os dois países. Anteriormente, Donald Trump havia declarado que o bloqueio americano aos portos iranianos seria encerrado assim que um "acordo fosse assinado", manifestando otimismo quanto à proximidade de um pacto. Durante um discurso no Arizona, Trump também mencionou que um acordo de paz com o Irã implicaria a assunção do controle americano sobre o material nuclear do país. No entanto, um alto funcionário iraniano contestou algumas dessas afirmações, questionando a disposição de Teerã em fazer concessões. As declarações de Ghalibaf ocorrem em um momento em que fontes iranianas indicaram à CNN que delegações dos EUA e do Irã estariam programadas para realizar negociações no Paquistão na próxima segunda-feira, embora Washington ainda não tenha confirmado oficialmente essa informação. Paralelamente, a situação no Estreito de Ormuz nesta sexta-feira apresentou um cenário de tráfego limitado, com a passagem de apenas alguns navios. Essa movimentação ocorre após o ministro das Relações Exteriores do Irã ter afirmado que o estreito seria mantido aberto a todas as embarcações comerciais, uma declaração que contrasta com a retórica de Ghalibaf, mas que pode ser interpretada como uma tentativa de sinalizar uma abertura para o diálogo em meio às crescentes pressões diplomáticas e militares na região. O Estreito de Ormuz, uma passagem marítima vital, desempenha um papel crucial no comércio global, especialmente no transporte de petróleo. Sua importância estratégica é tal que qualquer interrupção em seu tráfego pode ter repercussões significativas nos mercados energéticos internacionais. A dinâmica geopolítica em torno do Estreito de Ormuz é complexa e multifacetada, envolvendo não apenas as relações entre Irã e Estados Unidos, mas também as potências regionais e os interesses globais na segurança do fornecimento energético. A escalada retórica entre Teerã e Washington, especialmente em torno de questões como o bloqueio portuário e o programa nuclear iraniano, exige cautela e uma análise cuidadosa dos desdobramentos. A possibilidade de negociações, mesmo que não confirmada oficialmente, pode representar uma janela de oportunidade para a desescalada das tensões e a busca por soluções diplomáticas. Contudo, as declarações de Ghalibaf ressaltam a determinação iraniana em defender seus interesses e responder firmemente a qualquer ameaça percebida à sua soberania ou às suas rotas comerciais. A menção a "regulamentos determinados no terreno" sugere que o controle efetivo sobre o estreito é um ponto de discórdia central, onde o Irã busca afirmar sua autoridade e soberania. A dinâmica das negociações, caso ocorram, será crucial para determinar se uma solução pacífica pode ser alcançada, evitando assim uma escalada que poderia ter consequências devastadoras para a estabilidade regional e global. A comunidade internacional acompanha de perto estes desenvolvimentos, com a esperança de que a diplomacia prevaleça sobre a confrontação, garantindo a liberdade de navegação e a estabilidade dos mercados energéticos

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