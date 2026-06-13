Irã afirma que EUA concordaram em liberar ativos congelados; governo Trump nega

Enquanto sinais de um possível acordo entre EUA e Irã emergem, declaracões conflitantes dominam a cena: assessor iraniano garante liberação de fundos, enquanto vice-presidente americano desmente e reafirma que benefícios econômicos dependem do cumprimento de obrigações pelo Irã. Entenda o contexto das negociações e as exigências de ambas as partes.

Em meio a sinais de aproximação entre Estados Unidos e Irã, uma autoridade iraniana afirmou que o governo americano concordou em liberar parte dos ativos financeiros do país que estão congelados no exterior, contradizendo declarações anteriores da administração Trump que negavam qualquer entendimento nesse sentido.

Mohsen Rezaei, assessor militar do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, declarou, conforme a agência semioficial Tasnim, que o presidente dos EUA, Donald Trump, teria acordado a liberação de uma parcela dos recursos bloqueados, mas não estaria disposto a anunciar publicamente essa decisão. Essa afirmação surge em um contexto de negociações tensas, em que ambos os lados emitem comunicados que, por vezes, se contradizem, alimentando especulações sobre o futuro das relações bilaterais e a possibilidade de um novo entendimento nuclear.

A resposta americana veio rapidamente através do vice-presidente JD Vance, que usou a rede social X para desmentir o que chiamou de "informações falsas" sobre um possível acordo. Vance foi categórico ao afirmar que o Irã não está recebendo dinheiro e que nenhum recurso será liberado apenas pela assinatura de um pacto ou pela participação em reuniões.

Ele sugeriu que o eventual acordo está being estruturado para evitar o tipo de entregas financeiras diretas que marcaram o acordo nuclear de 2015, referindo-se às críticas sobre "paletes de dinheiro" que teriam sido enviados ao país persa. A publication de Vance também mencionou o Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano, indicando que a administração Trump busca um entendimento mais amplo e durável, mas rejeita qualquer concessão financeira imediata simplesmente como gesto de boa vontade.

O tom da mensagem reforça a posição dura dos EUA, que condicionam quaisquer benefícios econômicos ao cumprimento completo das obrigações pelo Irã, especialmente no que diz respeito às limitações do seu programa nuclear. Segundo relatos da imprensa internacional, o Irã estaria exigindo a liberação imediata de cerca de US$ 12 bilhões em ativos congelados como condição para assinar um acordo provisório com os Estados Unidos, com outros US$ 12 bilhões previstos para uma fase posterior, totalizando US$ 24 bilhões.

As autoridades americanas, por outro lado, temem que a liberação antecipada de tais recursos sirva como um alívio econômico significativo para o regime iraniano, reduzindo a pressão exercida pelas sanções e, assim, diminuindo o incentivo para que Teerã faça concessões substantivas no capítulo nuclear. Analistas observam que essa quantia representa uma ferramenta de negociação crucial para o Irã, cuja economia enfrenta dificuldades severas devido ao embargo internacional.

Rezaei, por sua vez, enquadrou esses fundos como uma questão de "confiança" que Trump precisaria estabelecer, tratando-os como recursos que pertencem ao Irã e que estarão, portanto, no cerne de qualquer avanço nas conversações. A situação evidencia um jogo complexo de palavras e de interesses, onde cada lado tenta moldar a narrativa pública enquanto avança - ou recua - nos bastidores das negociações





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