Irã adquire capacidade de bloquear Estreito de Ormuz, alertam inteligência dos EUA

Avaliações indicam que o Irã pode fechar a rota marítima estratégica a qualquer momento, ampliando seu poder de pressão sobre a economia global

As agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram uma nova avaliação que aponta uma mudança significativa no equilíbrio de poder no Golfo Pérsico : o Irã agora possui a capacidade operacional de bloquear effica o Estreito de Ormuz quando desejar.

Esta conclusão, compartilhada por três fontes familiarizadas com a análise, sinaliza que o regime iraniano transformou uma ameaça histórica em uma realidade tangível, adquirindo uma alavanca de pressão considerável sobre a economia global. A capacidade foi demonstrada durante o conflito recente e, segundo os analistas, poderá ser reativada no futuro, independentemente de um acordo provisório em negociação para reabrir a via marítima.

O bloqueio efetivo representa uma ferramenta de coerção que, na avaliação de um especialista consultado, é 'mais poderosa do que qualquer arma nuclear' no contexto atual, devido ao seu impacto imediato nos fluxos energéticos mundiais. Essa nova postura estratégica iraniana redefine as dinâmicas regionais e impõe um desafio complexo para os Estados Unidos e seus aliados, que agora buscam mecanismos para prevenir um novo fechamento. O conflito recente serviu como um campo de teste para as novas táticas iranianas.

Além do bloqueio ao estreito, o Irã explorou com eficácia ataques direcionados contra a infraestrutura energética dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essas ações, descritas por uma segunda fonte de inteligência, consolidaram uma doutrina de capacidades assimétricas que combina o uso de mísseis, drones, lançadores e centenas de pequenas embarcações rápidas.

Essas unidades, capazes de assediar navios comerciais e instalar minas navais, formam uma rede de negação de área que complica enormemente qualquer tentativa de garantia da livre navegação. O saldo para o Irã foi positivo: conseguiu infligir danos econômicos substanciais sem consumir uma parcela significativa de seu arsenal, o que, na análise de funcionários americanos, pode tornar a repetição da medida mais provável no futuro.

A comunidade de inteligência ainda debate a extensão da preparação iraniana, mas há convergência sobre a intenção demonstrada e a capacidade operacional alcançada. As negociações para um acordo provisório, a ser formalmente assinado numa sexta-feira, colocam em evidência a nova correlação de forças. Os Estados Unidos tiveram de engajar-se intensamente com Teerã para garantir a reabertura, um reconhecimento tácito da influência iraniana sobre o estreito.

O acordo prevê uma redução gradual do bloqueio econômico americano na medida em que o Irã restabeleça o tráfego, mas a implementação é cercada de incertezas. Autoridades da indústria marítima alertam para a possibilidade de o tráfego permanecer reduzido por semanas ou meses, devido a riscos operacionais e à falta de clareza sobre os termos completos.

Discussões sobre a inclusão de patrulhas de aliados no estreito após a reabertura estão em curso, mas sua viabilidade prática ainda é uma questão em aberto. Paralelamente, o Irã desenvolve uma 'opção nuclear econômica' de contingência: caso as negociações com os EUA fracassem, pode induzir os houthis do Iêmen a fechar o Bab el-Mandeb, outro gargalo estratégico que ganhou proeminência durante o fechamento de Ormuz.

Essa possibilidade estende a sombra da coerção para duas das rotas marítimas mais críticas do comércio global, ampliando a gama de cenários de crise. O debate dentro da administração americana busca agora criar 'um mecanismo que torne impossível' um novo fechamento do estreito, conforme declarou uma autoridade governmental na segunda-feira. Isso implica não apenas monitoramento constante, mas também em dissuasão credível.

A guerra iniciada pelo presidente Donald Trump é vista por fontes de inteligência como um fator decisivo que subestimou a disposição iraniana de fechar Ormuz e, inadvertidamente, permitiu que Teerã provasse sua capacidade. O resultado, segundo elas, é uma mudança duradoura no cálculo estratégico regional.

O Irã, por sua vez, sinaliza que pagará um preço político e econômico se滥用 its power - o fechamento do estreito desagradou a China e os estados do Golfo, gerando custos que o próprio regime precisou gerir. No entanto, a posição de força alcançada transformou o estreito em um instrumento permanente de pressão, cujo uso futuro dependerá da evolução das negociações e da robustez dos contra-arcos construídos pelos EUA e seus parceiros.

A crise redefiniu as regras do jogo no Golfo, e a sombra de Ormuz paira sobre qualquer futura disputa





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