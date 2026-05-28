Irã acusa EUA de violarem cessar‑fogo e relata ataque a base americana em Bandar Abbas

Guarda Revolucionária do Irã denuncia rompimento do cessar‑fogo por parte dos EUA e relata retaliação a base militar americana perto do aeroporto de Bandar Abbas, enquanto negociações de paz continuam sob mediação paquistanesa.

A Guarda Revolucionária do Irã acusou os Estados Unidos de romper o cessar‑fogo que vigora desde 8 de abril, alegando que um ataque iraniano a uma base militar americana nas proximidades do aeroporto de Bandar Abbas foi uma resposta direta às recentes ofensivas norte‑americanas.

Segundo o comando militar iraniano, a instalação atingida pertence ao exército dos EUA e está localizada na periferia da cidade portuária, a mesma que teria sido alvo de bombardeios americanos na manhã de 27 de abril. A mensagem da Guarda ressaltou que a ação iraniana foi "um aviso sério para que o inimigo saiba que a agressão não ficará sem resposta" e advertiu que, em caso de nova provocação, a retaliação será ainda mais decisiva, colocando sobre os atacantes a responsabilidade pelas consequências.

De acordo com reportagens da Reuters, as forças dos Estados Unidos bombardearam uma instalação que consideravam uma ameaça ao tráfego marítimo comercial no Estreito de Ormuz, bem como às suas próprias tropas estacionadas na região. Uma fonte anônima do Pentágono informou que, durante a operação, caças americanos interceptaram e derrubaram vários drones iranianos que, segundo eles, representavam risco semelhante ao da instalação atacada.

Na mesma manhã, a imprensa estatal iraniana divulgou que explosões foram ouvidas em Bandar Abbas e que os sistemas de defesa aérea permaneceram ativos por vários minutos, indicando a magnitude dos confrontos. Esse episódio segue-se a um bombardeio americano na madrugada de 26 de abril, quando os EUA alegaram ter atingido lançadores de mísseis e embarcações iranianas que estariam instalando minas subaquáticas no estreito.

O Irã, por sua vez, denunciou que tais atos violaram o acordo de cessar‑fogo assinado em 7 de abril, que até então havia mantido o conflito em relativo silêncio. As duas potências continuam negociando, sob mediação paquistanesa, um tratado de paz que possa encerrar a guerra que começou no final de fevereiro, após ataques coordenados de EUA e Israel contra instalações iranianas.

Ambas as partes permanecem inflexíveis nos pontos críticos das conversações, como o controle do Estreito de Ormuz e o futuro do programa nuclear de Teerã. Enquanto o Irã fechou fisicamente o estreito, impedindo a passagem de navios de petróleo e gás, os Estados Unidos responderam impondo um bloqueio naval aos portos iranianos, ampliando a pressão sobre a economia de Teerã.

O governo iraniano, embora reconheça a improbabilidade de um retorno total às hostilidades, enfatiza a "fraqueza" de seus adversários como fator que reduz o risco de nova escalada. Entretanto, o Ministério da Inteligência iraniano acusou repetidamente os EUA e Israel de tentar desestabilizar a República Islâmica e fragmentar o país, mantendo a retórica de confrontação viva enquanto as negociações permanecem estagnadas.

Ao mesmo tempo, a comunidade internacional observa com preocupação o impacto desses confrontos sobre o mercado global de energia, já abalado por instabilidades regionais. O fechamento do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica que movimenta cerca de 20% do comércio mundial de petróleo, eleva os temores de uma crise de abastecimento e de aumentos bruscos nos preços do combustível.

Analistas destacam que qualquer prolongamento das hostilidades pode desencadear uma reação em cadeia, afetando não apenas os países do Golfo, mas também as economias dependentes das importações de energia. Em meio a esse cenário, a mediação paquistanesa tenta equilibrar as exigências de segurança dos EUA com as reivindicações de soberania do Irã, numa tentativa delicada de transformar o cessar‑fogo em um acordo definitivo que garanta a estabilidade da região.

A situação permanece volátil, e novos incidentes podem ocorrer a qualquer momento, mantendo o mundo atento ao desenrolar das negociações e ao risco de escalada militar no Oriente Médio





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