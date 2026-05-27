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Irã acusa EUA de violarem cessar-fogo após novos ataques no Estreito de Ormuz e em Bandar Abbas

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Irã acusa EUA de violarem cessar-fogo após novos ataques no Estreito de Ormuz e em Bandar Abbas
IrãEstados UnidosCessar-Fogo
📆5/27/2026 11:56 PM
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O Irã alega que os Estados Unidos realizaram novos ataques militares, incluindo bombardeios e interceptação de drones, violando o cessar-fogo em vigor desde abril. As ações, concentradas no Estreito de Ormuz e na região portuária de Bandar Abbas, elevam a tensão durante as negociações de paz mediadas pelo Paquistão, com ambos os países a trocarem acusações e a manterem posições inflexíveis sobre controle do estreito e programa nuclear.

O Irã acusou os Estados Unidos de violarem o cessar-fogo que está em vigor desde 8 de abril, após novos ataques americanos relatados pela Reuters nesta quarta-feira (27).

De acordo com a agência, militares dos EUA bombardearam uma instalação militar que as autoridades americanas acreditavam representar uma ameaça às tropas do país e ao tráfego marítimo comercial no Estreito de Ormuz. Além disso, uma autoridade americana, que falou sob condição de anonimato, afirmou que forças dos EUA interceptaram e derrubaram vários drones iranianos considerados uma ameaça semelhante.

A imprensa estatal iraniana informou que explosões foram ouvidas na região da cidade portuária de Bandar Abbas, com sistemas de defesa aérea ficando ativos por vários minutos, segundo a agência Fars News. Esta mesma región já havia sido alvo de bombardeios na madrugada de terça-feira (26), quando militares americanos disseram ter atacado locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas que, segundo os EUA, instalavam minas subaquáticas.

A operação anterior levou o Irã a acusar os Estados Unidos de violarem o acordo de cessar-fogo em vigor desde 7 de abril. Atualmente, os dois países negociam um tratado de paz para encerrar a guerra de forma definitiva. Apesar das recentes escaramuças, o governo iraniano declarou considerar improvável uma retomada em larga escala da guerra contra os Estados Unidos, com a Guarda Revolucionária destacando a "fraqueza" dos adversários como fator que reduz a chance de novos confrontos totais.

O conflito no Oriente Médio começou no fim de fevereiro, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, espalhando-se rapidamente por diferentes frentes, afetando toda a região e provocando uma crise no mercado global de energia. Enquanto isso, Irã e Estados Unidos trocam acusações há semanas durante as negociações mediadas pelo Paquistão.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Inteligência do Irã afirmou que os Estados Unidos e Israel continuam tentando derrubar a República Islâmica e fragmentar o país. Nenhuma das partes demonstra disposição para ceder nos principais pontos das negociações, entre eles o controle do Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano.

O Irã fechou de fato o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo e gás, enquanto os Estados Unidos responderam com um bloqueio naval aos portos iranianos. A situação permanece tensa, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de agressões e de tentativas de desestabilização, enquanto o mundo observa a evolução de um conflito que já impacta a segurança energética global

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