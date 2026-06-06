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Irã acusa EUA de discriminação após vistos negados para parte da delegação na Copa

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Irã acusa EUA de discriminação após vistos negados para parte da delegação na Copa
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📆6/6/2026 5:39 PM
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O Irã criticou os Estados Unidos por tratamento discriminatório depois que membros administrativos da delegação para a Copa do Mundo não receberam vistos. A seleção teve que mudar sua base para o México devido às dificuldades com a documentação.

O Irã acusou os Estados Unidos de adotar um tratamento discriminatório contra sua delegação para a Copa do Mundo de 2026, após parte dos integrantes da equipe não obter os vistos necessários para viajar ao torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho na América do Norte.

Em meio às tensões provocadas pela guerra no Oriente Médio, a participação iraniana na competição chegou a ser questionada. As dificuldades no processo de emissão dos vistos levaram a seleção a transferir seu campo-base da Turquia para o México, após uma escala na Espanha.

O subsecretário de Estado para Segurança Interna dos EUA, Tom Barrack, informou que os vistos foram concedidos aos jogadores e ao pessoal de apoio necessário para a entrada no país, onde o Irã disputará seus três jogos da fase de grupos. A explicação, no entanto, foi contestada pela embaixada iraniana na Turquia. Em publicação na rede social X, a representação diplomática questionou por que Washington não mencionou que vistos foram negados a diversos integrantes da estrutura da seleção.

Por que não dizem que os vistos foram recusados a uma grande parte do pessoal executivo e da diretoria, aos assessores técnicos e a outras pessoas que são parte integrante de qualquer seleção nacional de futebol? , afirmou a embaixada. De acordo com veículos de imprensa do Irã, entre eles o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, está entre os integrantes que não receberam autorização para entrar nos Estados Unidos.

Um enviado especial da televisão estatal iraniana, que acompanha a seleção na Turquia, afirmou que cerca de 15 membros da delegação administrativa e da diretoria continuam enfrentando problemas com a emissão dos vistos. Os jogadores e a comissão técnica receberam seus vistos, mas 15 integrantes da equipe administrativa e da diretoria ainda não obtiveram autorização para viajar aos Estados Unidos, declarou. A delegação iraniana iniciou neste sábado sua viagem rumo à Copa do Mundo.

O grupo deixou Antalya, no sul da Turquia, e seguirá para o México após uma escala na Espanha. A chegada está prevista para a manhã de domingo. Embora tenha sido uma das primeiras seleções a garantir vaga no Mundial de 2026, a participação do Irã passou a ser alvo de incertezas nos últimos meses, em razão do agravamento do conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e o governo iraniano.

As dificuldades relacionadas aos vistos levaram a Federação Iraniana a alterar o local de concentração da equipe. Inicialmente, a seleção ficaria baseada em Tucson, no estado do Arizona, mas a preparação foi transferida para Tijuana, cidade mexicana próxima à fronteira com os Estados Unidos. O Irã fará sua estreia na Copa do Mundo em 15 de junho, em Los Angeles. A equipe volta a atuar na cidade californiana em 21 de junho, contra a Bélgica.

O último compromisso da fase de grupos será em 26 de junho, diante do Egito, em Seattle. As tensões políticas entre Irã e Estados Unidos, exacerbadas pelo conflito no Oriente Médio, têm gerado obstáculos diplomáticos que afetam até mesmo o esporte. A negativa de vistos para membros da delegação é vista como mais um capítulo nas relações conturbadas entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980.

A situação levanta questionamentos sobre a imparcialidade dos EUA como país-sede de um evento global como a Copa do Mundo. Enquanto isso, a seleção iraniana busca manter o foco nos preparativos para a competição, mesmo diante das adversidades burocráticas. Os jogadores têm treinado intensamente na Turquia e agora no México, adaptando-se às condições que enfrentarão nos jogos. A expectativa é que, apesar dos problemas, a equipe consiga realizar uma boa campanha no torneio

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