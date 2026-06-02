Irã abandona negociações e intensifica estratégia de protelação após ataques israelenses

Especialista da USP analisa a retirada iraniana das negociações como tática para ganhar tempo e explorar vulnerabilidades políticas nos EUA, com foco emEleição de meio termo, impaciência de Trump e custos da guerra.

O Irã anunciou sua retirada das mesas de negociação em resposta aos recentes ataques militares israelenses contra o Hezbollah no Líbano. Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , declarou publicamente que não se importa com a possibilidade de um acordo, mesmo que as negociações aconteçam de forma indireta por intermédio do governo libanês.

Essas declarações foram analisadas pelo cientista político Feliciano de Sá Guimarães, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP). Segundo ele, a decisão iraniana de se afastar das negociações é uma tática estratégica para postergar o processo ao máximo, aproveitando três variáveis favoráveis: a impaciência característica de Trump, a proximidade das eleições de meio termo nos EUA e o crescente custo doméstico da guerra para o governo americano.

O Irã busca ganhar tempo para fortalecer sua posição de barganha conforme as negociações progridem. Conforme o especialista, embora os ataques americanos continuem, eles perderam intensidade em relação aos meses anteriores.

Entre os objetivos Iranianos estão a reabertura gradual do Estreito de Ormuz com normalização do tráfego marítimo, a redução ou suspensão parcial do bloqueio naval americano, alguma forma de alívio nas sanções ou descongelamento de ativos iranianos no sistema financeiro internacional e a retomada das exportações de petróleo a níveis próximos aos anteriores à guerra. Por outro lado, Teerã exige sistematicamente a retirada completa das tropas americanas de toda a região do Golfo, algo que Feliciano considera improvável.

Os EUA, por sua vez, pressionam pela resolução da questão nuclear, particularmente sobre o destino dos aproximadamente 400 quilos de urânio enriquecido que o Irã já possui - se será removido por forças americanas, transferido para outro país ou destruído dentro do território iraniano. O professor alerta que mesmo uma normalização do Estreito de Ormuz com algum controle iraniano remanescente, algo que não existia antes do conflito, já representaria uma derrota estratégica para os EUA e para Israel





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