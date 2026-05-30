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IR 2025: Primeiro lote de restituição e o que acontece com quem não declara

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IR 2025: Primeiro lote de restituição e o que acontece com quem não declara
Imposto De RendaRestituiçãoCPF Pendente
📆5/30/2026 10:51 AM
📰Terranoticiasbr
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Saiba quem recebe no primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 e as consequências de não entregar a declaração, incluindo multa e pendência no CPF.

A Receita Federal divulgou o calendário de restituição do Imposto de Renda 2025. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio de 2025, contemplando contribuintes com prioridade legal: idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, e quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via PIX.

Para saber se está incluído, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda, informando CPF e data de nascimento. A consulta também pode ser feita no programa do IR instalado no computador. Quem não declarou dentro do prazo, que terminou em 30 de maio de 2025, ainda pode enviar a declaração em atraso, mas está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

No entanto, o simples fato de não declarar não configura crime. A Receita Federal esclarece que a prisão só ocorre em casos de sonegação fiscal deliberada, quando o contribuinte presta informações falsas ou omite rendimentos com intenção de fraudar. A pena para sonegação varia de seis meses a dois anos de prisão, além de multa.

O CPF do contribuinte que não declara fica com a anotação de "pendente de regularização", um status que indica apenas que a entrega não foi feita. Esse status não bloqueia o CPF nem impede o casamento, ao contrário de boatos que circularam nas redes sociais.

No entanto, pode dificultar a obtenção de crédito em bancos, a abertura de MEI ou a emissão de passaporte, pois muitas instituições exigem CPF regular para realizar operações. A Receita Federal não pode bloquear contas bancárias, mas a pendência serve como alerta para que o contribuinte regularize sua situação. Para regularizar, o contribuinte deve acessar o site da Receita, baixar o programa da declaração e preencher os dados. O sistema oferece a declaração pré-preenchida, que facilita o processo.

Cerca de 60% das declarações resultam em imposto a restituir, portanto, entregar a declaração é também um direito que pode trazer benefícios financeiros. Fique atento aos prazos e evite problemas futuros. O calendário completo dos lotes de restituição está disponível no site da Receita Federal, e as datas podem ser consultadas a qualquer momento

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