Ipiabas registra 5°C em junho e se prepara para temporada de inverno turístico

O distrito de Ipiabas, na serra de Barra do Piraí, registrou a mínima de 5°C no mês de junho e se prepara para receber turistas durante o inverno. O frio, combinado com a programação cultural e as belezas naturais, atrai visitantes em busca de clima aconchegante e tranquilidade.

O distrito turístico de Ipiabas , localizado na região serrana de Barra do Piraí, registrou uma temperatura mínima de 5°C em junho, consolidando sua reputação como um dos locais mais frios do Vale do Café.

Com a chegada oficial do inverno no dia 20 de junho, a localidade se prepara para receber um aumento no fluxo de visitantes atraídos pelo clima serrano e pela atmosfera aconchegante. A menor temperatura da semana ficou em 9°C, considerada dentro da média histórica para o período.

O pesquisador Ivan Linhares Ribeiro, mestre em Geografia pela UFAM e especialista em climatologia, explica que a altitude média de aproximadamente 700 metros - quase o dobro da altitude do centro de Barra do Piraí - e a abundância de Mata Atlântica preservada são fatores determinantes para as temperaturas mais baixas. A coleta de dados é feita por uma estação meteorológica instalada no distrito desde 2022, complementada por outra em uma propriedade rural próxima.

Em 31 de julho de 2021, foi registrada temperatura de -1°C com ocorrência de geada, fenômeno raro que demonstra o potencial climático da região. Apesar das baixas temperaturas deste início de inverno, Ivan ressalta que junho segue dentro da média histórica, pois maio foi cerca de dois graus acima do normal, criando uma sensação de frio mais intenso.

Para o inverno de 2026, a tendência é de que a influência do El Niño eleve as temperaturas médias nos próximos meses, embora novas incursões de ar frio devam ocorrer em julho e agosto. Para a próxima semana, uma frente fria deve levar as máximas a cerca de 14°C na quarta-feira.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destaca que o frio é um dos principais atrativos, combinado com a hospitalidade, a gastronomia, as belezas naturais e o patrimônio histórico do distrito. A expectativa é receber turistas de várias regiões, fortalecendo a economia local e consolidando Ipiabas como referência turística do Vale do Café. Além do clima, a programação cultural movimenta o período.

Neste fim de semana, a chegada do inverno coincide com o tradicional Ipiabas Blues & Jazz Festival, evento que atrai visitantes e aquece a agenda turística da região. Pousadas, restaurantes e empreendimentos preparam atividades especiais para aproveitar a demanda da estação. O distrito, reconhecido por sua tranquilidade e rica herança cultural e natural, inicia mais uma temporada de inverno reforçando seu diferencial: oferecer o aconchego da serra fluminense em um cenário encantador





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