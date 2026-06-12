IPCA registra desaceleração em maio, mas permanece acima da meta inflacionária

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma desaceleração para 0,58% em maio, após ficar em 0,67% em abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é a maior para o mês de maio desde 2021, quando foi de 0,83%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA ) registrou uma desaceleração para 0,58% em maio, após ficar em 0,67% em abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

A taxa é a maior para o mês de maio desde 2021, quando foi de 0,83%. O resultado ficou dentro do intervalo das projeções, que iam de alta de 0,46% a 0,58%. No resultado acumulado em 12 meses até março, o IPCA avançou 4,72%, ante 4,39% até abril. Pela mediana das projeções do mercado, o resultado dos 12 meses até maio ficou acima do teto da meta inflacionária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e perseguida pelo Banco Central (BC).

A meta de inflação é de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Pelos novos parâmetros, da meta contínua de inflação, o IPCA ultrapassa o alvo se a inflação em 12 meses permanecer acima de 4,5% por seis leituras seguidas.

Das nove classes de despesas usadas para cálculo do IPCA, tiveram desaceleração da alta na passagem de abril para maio alimentação e bebidas (de 1,34% para 1,33%); artigos de residência (de 0,65% para 0,08%); saúde e cuidados pessoais (de 1,16% para 0,90%); educação (de 0,06% para 0%) e comunicação (de 0,57% para 0,23%). Transportes mudaram de direção (de 0,06% para -0,46%).

Por outro lado, foram registradas taxas maiores em habitação (de 0,63% para 1,22%); vestuário (de 0,52% para 0,62%) e despesas pessoais (de 0,35% para 0,41%). O IBGE calcula a inflação oficial brasileira com base na cesta de consumo das famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos, abrangendo dez regiões metropolitanas, além das cidades de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. A inflação se espalhou menos pelos itens que compõem o IPCA em maio.

O Índice de Difusão, que mede a proporção de bens e serviços que tiveram aumento de preços num período, recuou de 65,3% em abril para 65%, segundo cálculos do IBGE. Preços de alimentos avançaram 1,33% em maio, após alta de 1,37% em abril, e dos produtos não alimentícios, houve aumento de 0,43% em maio, após 0,63% em abril.

Os investidores poderão negociar as ações movimentadas na oferta a partir da segunda-feira (15), com a liquidação física e financeira da transação agendada para o dia seguinte, 16 de junho. O Plano tem como principal objetivo equacionar as necessidades de liquidez da empresa no curto e médio prazo e estabelecer uma estrutura de capital sustentável no longo prazo





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