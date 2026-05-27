IPCA-15 de maio deve mostrar pressão inflacionária apesar de melhora marginal

Prévia da inflação oficial aponta alta de 0,53% no mês, com núcleos de serviços ainda elevados e preocupação do Banco Central com efeitos de segunda ordem.

A inflação brasileira continua a ser uma preocupação central para economistas e consumidores devido à alta persistente dos preços . A prévia de maio, o IPCA-15 divulgado pelo IBGE , deve mostrar pressões inflacionárias, embora com uma melhora marginal em relação ao mês anterior.

Projeções da Lifetime Gestora de Recursos e do Daycoval apontam para uma alta de 0,53% no mês. Se confirmado, o resultado será inferior ao registrado em abril, mas ainda assim elevado. Segundo Marcela Kawauti, economista-chefe da Lifetime, parte dos aumentos em combustíveis e alimentos ocorreu em abril, mas maio também recebe impactos adicionais.

Apesar de os preços de commodities continuarem pressionados pela guerra na Ucrânia e pela possibilidade de um El Niño que pode afetar a produção agropecuária, a atenção se volta para os núcleos de inflação, que excluem itens voláteis como alimentos e combustíveis. Esses núcleos ajudam a identificar a tendência de longo prazo e possíveis repasses para o restante da economia.

Kawauti ressalta que a parte do núcleo é crucial para verificar se há contaminação dos preços, o que preocupa o Banco Central quando se fala em efeitos de segunda ordem. No último relatório, o BC destacou temores sobre uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, com impactos potenciais de segunda ordem das restrições de oferta de petróleo e seus derivados. Leonardo Costa, economista do ASA, reforça que, apesar da melhora marginal, o resultado não traz alívio completo.

Os núcleos de inflação devem permanecer elevados, especialmente os preços de serviços, que são o principal foco de preocupação da autoridade monetária e sustentam sua postura conservadora. O Copom também assinalou riscos de maior resiliência na inflação de serviços do que o projetado, devido a um hiato do produto mais positivo.

O departamento de pesquisa econômica do Daycoval alerta para aumentos em passagens aéreas, alimentação fora do domicílio e setores intensivos em trabalho, que mantêm os serviços subjacentes em patamar elevado, constituindo um desafio contínuo para o BC





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