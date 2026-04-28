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IPCA-15 de Abril Acelera para 0,89%, Complicando Cortes na Selic

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IPCA-15 de Abril Acelera para 0,89%, Complicando Cortes na Selic
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📆4/28/2026 2:28 PM
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O IPCA-15 de abril registrou alta de 0,89%, superando o resultado de março e indicando uma aceleração da inflação. Especialistas preveem cautela no mercado e espaço limitado para novos cortes na taxa Selic.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) apresentou nesta terça-feira, 28 de abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 ( IPCA-15 ) referente ao mês de abril, revelando um aumento de 0,89%.

Este resultado representa uma aceleração significativa em comparação com o índice de março, que registrou uma alta de 0,44%. O IPCA-15 é amplamente reconhecido como a prévia oficial da inflação nacional, e o seu desempenho atual sinaliza uma intensificação da pressão inflacionária em diversos setores da economia, com destaque para os alimentos, combustíveis e despesas relacionadas à saúde.

Com este novo dado, o índice acumula um crescimento de 2,39% no ano de 2026 até o momento, e um avanço ainda mais expressivo de 4,37% nos últimos doze meses. Este último valor supera o índice observado no período anterior, que era de 3,90%. A comparação com o ano anterior também demonstra um aumento, já que em abril do ano passado o IPCA-15 havia registrado um avanço de apenas 0,43%.

A escalada da inflação, evidenciada pelos números divulgados pelo IBGE, coloca em xeque as expectativas de uma rápida redução da taxa básica de juros, a Selic, atualmente fixada em 14,75% ao ano. André Matos, CEO da MA7 Negócios, enfatiza que o Banco Central possui margem limitada para implementar novos cortes na taxa Selic, diante do cenário inflacionário atual.

Ele prevê que o mercado financeiro reagirá com cautela e volatilidade nos próximos meses, especialmente em relação a ativos considerados de maior risco. Matos aconselha os investidores a adotarem uma postura mais conservadora, concentrando seus portfólios em investimentos de renda fixa pós-fixada e em títulos indexados à inflação (IPCA+), que oferecem proteção ao patrimônio independentemente da trajetória futura da inflação.

A análise de Matos reflete a preocupação com a persistência da inflação e a necessidade de proteger o poder de compra dos investidores. Entre os grupos de produtos e serviços que exerceram maior pressão sobre a inflação em abril, destacam-se Alimentação e bebidas, com um aumento de 1,46%, impulsionado principalmente pelo encarecimento dos produtos básicos de consumo diário.

O grupo Transportes também contribuiu significativamente para o aumento geral dos preços, registrando um avanço de 1,34%, refletindo o aumento expressivo dos preços dos combustíveis. Em conjunto, esses dois segmentos foram responsáveis por aproximadamente 65% de toda a inflação observada em abril. A forte influência desses dois grupos demonstra a sensibilidade da inflação aos preços dos alimentos e dos combustíveis, que são itens essenciais no orçamento das famílias brasileiras.

André Valério, economista sênior do Banco Inter, ressalta que a perspectiva de preços mais elevados do petróleo no mercado internacional deve manter a pressão inflacionária no curto prazo, exigindo cautela por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) na tomada de decisões sobre a taxa Selic. Valério espera que a Selic média seja mais alta ao longo de 2026, e projeta que a taxa termine o ano em 12,75%.

Mesmo com a inflação projetada para 2026 e 2027, os juros permanecerão em um patamar bastante restritivo por um período prolongado, o que já está provocando uma desaceleração da demanda e indica que os efeitos do aperto monetário continuarão a ser sentidos, mesmo com reduções moderadas da Selic. A análise de Valério reforça a importância de uma política monetária prudente para controlar a inflação e garantir a estabilidade econômica do país.

A combinação de fatores como a alta dos preços do petróleo, a pressão sobre os alimentos e a necessidade de manter a taxa Selic em um patamar elevado indicam um cenário desafiador para a economia brasileira nos próximos meses

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