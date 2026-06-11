Investir em tecnologia sem evoluir a liderança apenas acelera processos ruins. Entenda por que dashboards bonitos mascaram falhas de gestão para o sistema sem mudar a forma de liderar também não resolve, porque a liderança continua operando da mesma forma que operava antes. passa a usar a ferramenta para confirmar aquilo que já achava, e não para se surpreender com o que não sabia. Com o tempo, a equipe aprende a alimentar o sistema de um jeito que não gere atrito, e o dashboard passa a mostrar uma versão Você enxerga melhor a pista e com a telemetria sabe onde está errando, mas ainda não é capaz de pilotá-la mais rapidamente e acertar o seu carro ao circuito. Os relatórios ficam mais bonitos, os processos ficam mais visíveis, mas o controle do negócio continua dependendo das mesmas pessoas, dos mesmos hábitos e das mesmas reuniões. digitalização é inócua se seus benefícios não forem levados à melhoria da operação. Nem que isso signifique questionar o modus operandi da mesma. Então, antes de contratar mais uma plataforma para sua empresa, vale perguntar se a liderança sabe usar o que já tem, se ase se existe alguém com autoridade e disposição para agir quando os números mostram algo que ninguém quer ouvir. *João Chebante é CEO da Sinergis, empresa brasileira especializada em revenda de software e consultoria estratégica para a transformação digital. Como o QI da geração Z está desafiando o mercado de trabalho Queda nos índices de QI acende alerta, mas especialistas apontam que testes de 1905 ignoram competências essenciais do mercado atual Bússola & Cia: Rio Innovation Week reúne vencedores do Nobel Esta semana, eventos de tecnologia, expansão de fintechs com agentes de IA e estratégias para a Copa do Mundo movimentam o ecossistema empresarial brasileiro

Investir em tecnologia sem evoluir a liderança apenas acelera processos ruins. Entenda por que dashboards bonitos mascaram falhas de gestão para o sistema sem mudar a forma de liderar também não resolve, porque a liderança continua operando da mesma forma que operava antes. passa a usar a ferramenta para confirmar aquilo que já achava, e não para se surpreender com o que não sabia.

Com o tempo, a equipe aprende a alimentar o sistema de um jeito que não gere atrito, e o dashboard passa a mostrar uma versão Você enxerga melhor a pista e com a telemetria sabe onde está errando, mas ainda não é capaz de pilotá-la mais rapidamente e acertar o seu carro ao circuito. Os relatórios ficam mais bonitos, os processos ficam mais visíveis, mas o controle do negócio continua dependendo das mesmas pessoas, dos mesmos hábitos e das mesmas reuniões. digitalização é inócua se seus benefícios não forem levados à melhoria da operação.

Nem que isso signifique questionar o modus operandi da mesma. Então, antes de contratar mais uma plataforma para sua empresa, vale perguntar se a liderança sabe usar o que já tem, se ase se existe alguém com autoridade e disposição para agir quando os números mostram algo que ninguém quer ouvir. *João Chebante é CEO da Sinergis, empresa brasileira especializada em revenda de software e consultoria estratégica para a transformação digital.

Como o QI da geração Z está desafiando o mercado de trabalho Queda nos índices de QI acende alerta, mas especialistas apontam que testes de 1905 ignoram competências essenciais do mercado atual Bússola & Cia: Rio Innovation Week reúne vencedores do Nobel Esta semana, eventos de tecnologia, expansão de fintechs com agentes de IA e estratégias para a Copa do Mundo movimentam o ecossistema empresarial brasileir





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