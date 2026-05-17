Investimentos impressionantes em infraestrutura tecnológica e previsões ambiciosas para a transformação da força de trabalho, Isso está levando a especulação intensa nos mercados financeiros

O texto descreve um momento de especulação intensa nos mercados financeiros, onde investidores estão colocando seus recursos em infraestrutura tecnológica e prevendo a transformação da força de trabalho. O autor compara o atual momento à bolha da internet, citando a onda de lembranças da época, a ascensão do Nasdaq e do Índice de Semicondutores da Filadélfia e a possível reapriação de seus erros em 2000.
Investimentos impressionantes em infraestrutura tecnológica e previsões ambiciosas para a transformação da força de trabalho, É um momento de e speculação intensa nos mercados financeiros. Será que estamos revivendo 1999?
, o déjà-vu da bolha da internet está de volta. E sim, alguns vêm repetindo isso há anos, gritando a palavra Mas há novos choques macroeconômicos que colocaram a euforia quase viral do mercado de ações sob um escrutínio renovado — particularmente por parte daqueles que estavam lá quando a euforia parou na virada do século
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