Investimentos em Segurança Pública: R$ 11 bilhões e 10 bilhões em Linha de Crédito

O governo federal planeja R$ 11 bilhões em investimentos em segurança pública, com destaque para o programa Brasil Contra o Crime Organizado, que prevê cerca de R$ 1 bilhão do Orçamento Público e R$ 10 bilhões em linha de crédito para a compra de equipamentos eletrônicos e equipamentos de segurança.
A medida vem da esteira de fortalecer a agenda, tema estratégico na campanha de reeleição do presidente Lula, com R$ 11 bilhões de investimentos em segurança pública .
Cerca de R$ 1 bilhão virá do Orçamento Público, enquanto os outros R$ 10 bilhões serão financiados por meio de linha de crédito oferecida pelo aquisição de equipamentos sofisticados e especializados, como viaturas, motocicletas operacionais, lanchas, embarcações; equipamentos de proteção individual, equipamentos de menor potencial ofensivo, drones, sistemas de radiocomunicação
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