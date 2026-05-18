Investimentos em Campos: São João da Barra sofre com ‘gangorra’ de valores e queda de repasses

A ‘gangorra’ nos valores provenientes da produção do petróleo na Bacia de Campos (dos Goytacazes), ao norte do estado do Rio de Janeiro, chega ao extremo de descida em São João da Barra. O município vinha sofrendo constantes quedas em repasses este mês nada recebeu de Participação Especial (PE). Na projeção aparecem R$ 5,7 milhões no repasse de maio de 2024 e, no mesmo mês, R$ 3,1 milhões em 2025, mostrando que a ‘gangorra’ pendeu apenas para baixo, até despencar agora, na comparação com o mesmo período dos dois anos anteriores. As perdas significativas impactam diretamente a arrecadação do município.

No estado do Rio há campos que passam por investimentos voltados ao prolongamento de sua vida útil - Foto Divulgação São João da Barra – A ‘gangorra’ nos valores provenientes da produção do petróleo na Bacia de Campos (dos Goytacazes), ao norte do estado do Rio de Janeiro, chega ao extremo de descida em São João da Barra.

O município vinha sofrendo constantes quedas em repasses este mês nada recebeu de Participação Especial (PE). Na projeção aparecem R$ 5,7 milhões no repasse de maio de 2024 e, no mesmo mês, R$ 3,1 milhões em 2025, mostrando que a ‘gangorra’ pendeu apenas para baixo, até despencar agora, na comparação com o mesmo período dos dois anos anteriores. As perdas significativas impactam diretamente a arrecadação do município





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