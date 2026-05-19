Investimento em Escuta, Repertório e Referências na Liderança - Michael Basaglia

Michael Basaglia, ex-presidente executivo da Michael Page, compartilhou sua experiência ao abordar as habilidades que sustentam a liderança em tempos de mudanças complexas. Com o passar dos anos, acompanhou o mercado de trabalho e percebeu um erro comum em muitos profissionais: a necessidade de entender que competência técnica, por si só, não é suficiente para sustentar o crescimento na carreira. "Escuta, repertório e referências" são habilidades strategicas e humanas que compõem uma essência de liderança. Construir patrocinadores e manter contato com mentores é importante, mas não suficiente. Uma liderança eficaz é a combinação de ambas as partes, por isso, compreender o estilo de liderança do chefe, suas prioridades e as metas pelas quais ele é cobrado é crucial para se conectar com ele.

Havia uma convicção quando começou sua trajetória profissional: ser programador. Formado em tecnologia e tímido, imaginava uma carreira com pouco contato humano, distante de grandes reuniões, negociações e conversas decisivas.

A vida corporativa, no entanto, mostrou outro caminho. Em 20 anos de atuação na companhia, realizou mais de 10 mil entrevistas e se tornou uma das principais vozes do país quando o assunto é 'Quantas são as pessoas que são contratadas pela competência técnica e, depois, demitidas por questões comportamentais? Quanto mais uma pessoa consegue entender a linguagem, os problemas e as prioridades de outras áreas, maior é sua capacidade de gerar impacto'.

Para Basaglia, essa habilidade é crucial em empresas cada vez mais orientadas por resultados. Ele cita um dado de que 91% das pessoas são contratadas pela competência técnica e, depois, demitidas por questões comportamentais. Isso reforça a importância de investir em escuta, repertório e referências no mercado de trabalho.

'Quando queremos adotar uma abordagem 'M' (considere apenas a competência técnica), pode ser esperado que demitamos boa parte dos que possuem excelente competência técnica, mas são inseguros ou não elektryczne quanto as habilidades humanas, estratégicas e relacionais. O que levará alguém a seguir essa abordagem?

', pergunta Basaglia. Para ele, construir patrocinadores é crucial. Em empresas maiores, nem todas as decisões podem ser tomadas na sala do executivo, ou seja, em reuniões em que o profissional avaliado esteja presente. Nesse caso, conhecer os líderes, suas prioridades e como se comunicar com eles é essencial, pois decisões mais importantes serão tomadas em reuniões na quais o profissional não participa.

Para Basaglia, jovens profissionais na liderança precisam buscar mentores, mas não focar apenas neles. Ter um mentor é importante, mas derechamente é necessário construir um patrocinador, alguém na posição mais elevada ou na gerência que conhece o trabalho e possa defendê-lo quando ele não estiver presente





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