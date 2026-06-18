Investigação sobre relações suspeitas entre Augusto Lima e Jaques Wagner

A Polícia Federal (PF) descobriu que Augusto Lima forneceu informações sensíveis a Jaques Wagner sobre o grupo econômico investigado. Aeronaves teriam sido disponibilizadas a Jaques, e o senador teria solicitado a Augusto Lima o contato de um piloto para uma viagem ao Rio de Janeiro. Outro ponto destacado pela investigação envolve ingressos para apresentações de uma cantora internacional em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Augusto Lima , o senador e Jaques Wagner , o empresário, são investigados por relações suspeitas. A PF descobriu que Augusto Lima forneceu informações sensíveis a Jaques Wagner sobre o grupo econômico investigado.

Aeronaves teriam sido disponibilizadas a Jaques, e o senador teria solicitado a Augusto Lima o contato de um piloto para uma viagem ao Rio de Janeiro. Outro ponto destacado pela investigação envolve ingressos para apresentações de uma cantora internacional em Los Angeles, nos Estados Unidos. A defesa de Augusto Lima afirmou que as diligências de hoje são 'desnecessárias' e negou qualquer prática ilícita.

A primeira fase da operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025, quando a PF prendeu pela primeira vez Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, e também prendeu Augusto Lima. A PF também cumpriu medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte





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