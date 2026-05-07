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Investigação sobre morte da magistrada após complicações em procedimento de coleta de óvulos

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Investigação sobre morte da magistrada após complicações em procedimento de coleta de óvulos
MorteComplicaçõesProcedimento
📆5/7/2026 11:08 PM
📰Terranoticiasbr
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A investigação sobre a morte da magistrada, de 34 anos, ocorrida após complicações em um procedimento de coleta de óvulos, está em andamento. A Clínica Invitro Reprodução Assistida adotou protocolos técnicos, mas a investigação busca esclarecer se o óbito foi causado por complicações médicas inerentes ao processo ou se houve algum tipo de falha no atendimento prestado à magistrada.

Portugal endurece regras para cidadania e amplia prazo para brasileiros obterem nacionalidadeEntenda os detalhes da investigação sobre a morte da magistrada e o posicionamento das unidades de saúde envolvidas no atendimento emergencial, de 34 anos, ocorrida na manhã desta quarta-feira (06), após complicações em um procedimento de coleta de óvulos.

O caso aconteceu em uma clínica de reprodução assistida em Mogi das Cruzes e foi registrado pelas autoridades como morte suspeita e acidental. A investigação busca agora esclarecer se o óbito foi causado por complicações médicas inerentes ao processo ou se houve algum tipo de falha no atendimento prestado à magistrada. Mariana era natural de Niterói e atuava na Vara Criminal da Comarca de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, desde dezembro de 2023.

De acordo com informações do portal g1, a juíza realizou a coleta na manhã de segunda-feira (04) e recebeu alta logo cedo. Ao retornar para casa, ela passou a sentir dores intensas e calafrios, o que levou sua mãe,, a levá-la novamente à clínica. No local, a equipe médica identificou uma hemorragia vaginal. O médico responsável realizou uma sutura para tentar conter o sangramento antes de transferir a juíza para um hospital. A Clínica Invitro Reprodução Assistida afirmou que adotou protocolos técnico

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