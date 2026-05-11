Investigação policial contra senador, estratégia da chapa presidencial e inclusão de produções no Festival de Cannes são destaques

A Polícia Federal intensificou a investigação contra o senador Ciro Nogueira, afetando a estratégia da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. A Telefônica Brasil registrou um crescimento de 19,2% no primeiro trimestre, impulsionado por pós-pago e fibra óptica. A série 'O segredo de Widow's Bay' tem causado sustos e risadas, e a inclusão de cinco produções inéditas no Festival de Cannes é uma novidade. A Lei 5.811/25 é um passo importante, mas não é capaz de resolver sozinho as problemáticas multifatoriais em relação à igualdade entre homens e mulheres, paternidade ativa, combate à violência contra menores e mulheres e proteção a novos formatos familiares.

A investigação policial contra o senador Ciro Nogueira tem repercutido na estratégia da chapa presidencial de Flávio Bolsonaro , com o perfil da vaga de vice e a montagem da chapa sendo alvo de discussões internas.

A Telefônica Brasil lucrou R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre, com crescimento de 19,2%, impulsionado por pós-pago e fibra óptica. A série 'O segredo de Widow's Bay' tem causado sustos e risadas, e a inclusão de cinco produções inéditas no Festival de Cannes é uma novidade.

A Lei 5.811/25 é um passo importante, mas não é capaz de resolver sozinho as problemáticas multifatoriais em relação à igualdade entre homens e mulheres, paternidade ativa, combate à violência contra menores e mulheres e proteção a novos formatos familiares





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