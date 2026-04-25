Investigação na Itália Cita Jogadores de Futebol em Esquema de Festas de Luxo

Uma investigação em Milão apura um esquema de festas de luxo com suspeitas de exploração sexual, envolvendo jogadores de futebol de destaque, mas sem indícios de participação criminosa dos atletas até o momento.

Uma investigação em curso na Itália revelou a menção de diversos jogadores de futebol de alto nível em documentos relacionados a um esquema de festas de luxo e possível exploração sexual , embora nenhum deles seja atualmente considerado suspeito ou alvo formal da investigação.

A Promotoria de Milão lidera a apuração, concentrando-se em um grupo suspeito de organizar eventos exclusivos e lucrar com a atividade. Entre os nomes de atletas que surgiram nos registros analisados estão Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão; Rafael Leão, atacante do AC Milan; e Victor Osimhen, atacante do Galatasaray, que atuava pelo Napoli no período em que os eventos teriam ocorrido.

A investigação abrange um amplo espectro de indivíduos, com cerca de 70 atletas sendo citados nos documentos, incluindo três jogadores brasileiros. Contudo, as autoridades enfatizam que, até o momento, não há evidências que sugiram o envolvimento criminoso de qualquer um desses atletas. O foco principal da investigação recai sobre quatro indivíduos que estão sob prisão domiciliar: Emanuele Butini, Débora Honte, Alécio Salamone e Hamilton Fraga Luz Luan.

O grupo é suspeito de operar uma organização dedicada à exploração da prostituição, promovendo festas de alto padrão que incluíam jantares requintados, hospedagem em hotéis luxuosos e eventos privados exclusivos para clientes VIP. Testemunhos indicam que as mulheres envolvidas eram recrutadas para participar desses encontros e eram obrigadas a entregar uma porcentagem dos ganhos à organização, além de arcar com os custos de hospedagem e transporte.

Durante a operação, foram apreendidos mais de 1 milhão de euros, levantando suspeitas sobre a escala e a sofisticação do esquema. É importante ressaltar que, de acordo com a legislação italiana, a prostituição em si não é considerada crime quando praticada de forma voluntária por adultos. A ilegalidade reside na exploração, intermediação ou organização da atividade por terceiros, que é precisamente o cerne da investigação em andamento.

As autoridades italianas continuam a investigar a fundo a estrutura por trás do esquema e a extensão da rede de envolvidos, buscando identificar todos os responsáveis e garantir que sejam responsabilizados por seus atos. Até o momento, os advogados dos suspeitos não se pronunciaram sobre o caso.

A investigação da Promotoria de Milão aponta para um suposto esquema milionário de festas de luxo que, segundo as autoridades, envolvia o uso de drogas, exploração sexual e a participação de jogadores de futebol da elite europeia. O jornal La Gazzetta dello Sport divulgou informações de que aproximadamente 70 atletas que atuam no Campeonato Italiano poderiam estar ligados ao caso, incluindo jogadores de clubes renomados como Inter de Milão, AC Milan, Juventus, Sassuolo e Hellas Verona.

As investigações sugerem que o esquema teria se iniciado em 2019 e continuado a operar mesmo durante o período da pandemia de Covid-19. Durante as restrições impostas pela pandemia, as festas clandestinas eram realizadas na sede de uma empresa que oferecia pacotes de eventos de luxo. Quando as restrições foram relaxadas, os encontros passaram a ser realizados em hotéis e casas noturnas, com jantares, shows e eventos privados.

A organização seria liderada por Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, com Alécio Salamone e Hamilton Fraga Luz Luan também sendo investigados por suspeitas de exploração de serviços sexuais e lavagem de dinheiro. A empresa utilizada pelos suspeitos atuava como uma fachada para o esquema, divulgando seus serviços nas redes sociais, com perfis seguidos por jogadores e celebridades. Os clientes podiam escolher entre diversos pacotes, incluindo viagens internacionais para destinos populares como Mykonos, na Grécia.

A Promotoria identificou movimentações financeiras suspeitas que totalizam mais de 1 milhão de euros. Além de jogadores de futebol, a investigação também cita empresários, celebridades e até mesmo um piloto de Fórmula 1. Em gravações telefônicas, um dos investigados é ouvido solicitando a presença de uma acompanhante. O inquérito estima que mais de 100 mulheres tenham participado do esquema, atuando como acompanhantes, modelos ou recepcionistas.

As autoridades estão investigando denúncias de exploração, incluindo relatos de mulheres que teriam sido forçadas a trabalhar e que recebiam apenas uma pequena parte dos valores pagos pelos clientes. Além disso, os investigadores constataram que o uso de óxido nitroso, conhecido como “gás do riso”, era comum durante os eventos, o que levanta preocupações sobre o ambiente das festas, embora a substância não seja detectada em exames antidoping tradicionais





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