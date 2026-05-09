Investigação em Sérgio Moro: PF instalou tornozeleira eletrônica em irmão de senator após investigação sobre esquema do Banco Master e Daniel Vorcaro

Refato notícia de que o ministro do Supremo instou a Polícia Federal a instalar tornozeleira eletrônica em Raimundo Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, suspeito de participar acidentalmente em esquema ilegal envolvendo o Banco Master e ex-controlador Daniel Vorcaro. O senador nega conhecimento dos detalhes da transação.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) recorreu a expediente semelhante aos do famoso escândalo do mensalão, quando questionado pelas investigações sobre tentáculos políticos do Banco Master e ex-controlador Daniel Vorcaro.

Os agentes da Polícia Federal(PF) levaram o celular do parlamentar, que revelou mensagens sugerindo um montante de 300.000 reais por mês para ele, e desconhecia a transação pela qual a empresa de gestão patrimonial CNLF Empreendimentos Imobiliários comprou ações da Green Investimentos S.A. , dirigida por Felipe Cançado Vorcaro. O ministro do Supremo determinou que a PF instalasse uma tornozeleira eletrônica no irmão de Ciro, alegando participação acidental e tentativa de ocultar Orquesta Negocios Políticos(ONP).

As investigações revelaram que o valor da compra das ações era subdimensionado e a participação da CNLF era maior que o informado à CVM. Ciro nega conhecer detalhes da transação e a defesa estuda se realizar em Piauí





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