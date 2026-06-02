Investigação do USTR sobre tarifas e desmatamento no Brasil ignora recentes reduções nas taxas e preocupações com possíveis reversões futuras

A investigação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sobre tarifas e desmatamento no Brasil ignora recentes reduções nas taxas de desmatamento e preocupa-se com possíveis reversões futuras. O documento cita dados defasados sobre o desmatamento na gestão Bolsonaro e argumenta que o desmatamento ilegal permite que produtos brasileiros sejam produzidos a custos artificialmente baixos, afetando preços globais.

O tema ambiental foi um dos principais argumentos da investigação do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), mas a melhora nas taxas na Amazônia foi ignorada.

O governo Trump propôs um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros, citando dados defasados sobre desmatamento na gestão Bolsonaro, ignorando recentes quedas nas taxas de desmatamento. O USTR argumenta que o desmatamento ilegal reduz custos de produção, afetando preços globais. Apesar de reconhecer esforços de fiscalização do Brasil, há preocupação com possíveis reversões futuras. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

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