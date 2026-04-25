Investigação de Fraude Esportiva Abalando a Arbitragem Italiana

A Justiça de Milão abriu uma investigação sobre Gianluca Rocchi, chefe de arbitragem, e o uso do VAR no Campeonato Italiano, após denúncias de manipulação de resultados em jogos importantes. O caso envolve suspeitas de influência indevida em decisões cruciais, levantando questionamentos sobre a integridade do futebol italiano.

Uma investigação judicial de grande repercussão abriu-se em Milão, focando na atuação de Gianluca Rocchi , figura central na designação de árbitros para as principais divisões do futebol italiano.

Rocchi, que ocupa um cargo de liderança na arbitragem nacional, está sob escrutínio da promotoria liderada por Maurizio Ascione, que investiga sérias alegações de fraude esportiva envolvendo o uso do VAR (Video Assistant Referee). O caso, que ganhou destaque na imprensa italiana, especialmente através de reportagens da Gazzetta dello Sport, levanta questionamentos sobre a integridade das decisões tomadas em partidas cruciais do Campeonato Italiano.

Um dos episódios que desencadeou a investigação foi a controversa vitória da Udinese por 1 a 0 sobre o Parma, em março de 2025. Durante o jogo, uma possível penalidade por toque de mão não foi inicialmente sinalizada, e a equipe de VAR, liderada por Daniele Paterna, parecia hesitante em recomendar a revisão do lance.

No entanto, imagens capturadas da sala do VAR, localizada no centro de operações em Lissone, revelam um momento intrigante: Paterna é visto conversando com alguém e, subsequentemente, alterando sua postura em relação à possível penalidade. Os investigadores suspeitam que Rocchi possa ter se aproximado da sala do VAR nesse instante, batendo na porta de vidro, o que poderia ter influenciado a decisão final. A investigação não se limita a este único incidente.

A promotoria está analisando uma série de outros jogos desde a temporada 2024/25, buscando identificar padrões suspeitos e possíveis irregularidades na atuação dos árbitros e da equipe de VAR. Gianluca Rocchi, com 53 anos, possui uma trajetória notável no mundo do futebol. Antes de assumir o cargo atual, foi um árbitro de destaque, sendo o terceiro com o maior número de partidas apitadas no Campeonato Italiano, com um total de 263 jogos.

Sua experiência também se estende a competições internacionais, tendo participado da Copa do Mundo de 2018. Rocchi encerrou sua carreira como árbitro em 2020 e, no ano seguinte, assumiu a responsabilidade pela designação de árbitros. A abertura da investigação foi motivada por uma carta enviada em maio de 2025 por Domenico Rocca, ex-assistente de arbitragem, à Associação de Árbitros da Itália (AIA). Inicialmente, o caso foi arquivado, mas novas evidências e a persistência das suspeitas levaram à reabertura das investigações.

A gravidade das acusações e o envolvimento de figuras proeminentes da arbitragem italiana geraram grande comoção no cenário esportivo nacional. O escândalo da arbitragem italiana ocorre em um momento delicado para o futebol mundial, marcado por crescentes preocupações com a integridade das competições e a influência de fatores externos nas decisões tomadas em campo.

A utilização do VAR, implementada com o objetivo de reduzir erros e garantir maior justiça nos resultados, tem sido alvo de críticas e controvérsias, com muitos questionando a sua eficácia e a sua aplicação consistente. A investigação em curso em Milão pode ter implicações significativas para o futuro da arbitragem italiana, podendo levar a mudanças nas regras e nos procedimentos de designação de árbitros, bem como a punições para os envolvidos em eventuais irregularidades.

Além disso, o caso reacende o debate sobre a necessidade de maior transparência e independência na arbitragem, a fim de garantir a confiança dos jogadores, dos clubes e dos torcedores. A promotoria italiana está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades esportivas e com especialistas em investigação para reunir todas as provas necessárias e esclarecer os fatos.

A expectativa é que a investigação seja concluída em um prazo razoável, a fim de evitar que a incerteza e a desconfiança continuem a pairar sobre o futebol italiano. A comunidade esportiva aguarda ansiosamente os resultados da investigação, na esperança de que a verdade seja revelada e que os responsáveis por eventuais fraudes sejam devidamente punidos





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