Investigação da PF ao STF envolve presidente da Câmara e senador

Inquérito da Polícia Federal apura crimes de descaminho e contrabando em voo com parlamentares, incluindo o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o senador Ciro Nogueira. Caso foi enviado ao STF para evitar nulidades por foro privilegiado.

A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) um inquérito que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , e o senador Ciro Nogueira , presidente do Progressistas, em uma investigação sobre possíveis crimes de descaminho e contrabando.

A decisão de enviar o caso ao STF foi estratégica, visando evitar potenciais nulidades no processo decorrentes do foro privilegiado dos parlamentares envolvidos. O inquérito apura irregularidades em um voo realizado em uma aeronave particular pertencente ao empresário Fernando Oliveira de Lima, figura já conhecida por sua participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado.

A aeronave decolou da ilha de São Martinho, um conhecido paraíso fiscal no Caribe, e pousou no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, localizado em São Roque, São Paulo. Durante a operação, sete bagagens não passaram pela fiscalização adequada, levantando suspeitas sobre o conteúdo e a legalidade da importação. Hugo Motta, em resposta à investigação, afirmou ter cumprido integralmente todos os protocolos e determinações estabelecidos pela legislação aduaneira, demonstrando confiança na sua inocência e colocando-se à disposição para colaborar com as autoridades.

Ele aguarda agora a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso. Ciro Nogueira, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança do aeroporto, anexadas ao inquérito da Polícia Federal, revelam a forma como as bagagens foram introduzidas no Brasil sem a devida inspeção. Contrariamente ao procedimento padrão, as malas não foram submetidas à análise do raio-x.

O inquérito detalha que, até as 21h35 do dia em questão, todos os procedimentos de fiscalização estavam sendo seguidos normalmente, com as bagagens dos aproximadamente 20 passageiros passando pelo raio-x. No entanto, nove minutos depois, o piloto retornou ao ponto de fiscalização com volumes adicionais, utilizando um carrinho para contornar o detector de metais por fora, evitando a inspeção. A Polícia Federal constatou que nenhum desses volumes adicionais foi submetido ao raio-x, o que reforça as suspeitas de irregularidades.

Além de Hugo Motta e Ciro Nogueira, a investigação da Polícia Federal identificou outros parlamentares que estavam a bordo da mesma aeronave: os deputados federais Doutor Luizinho e Isnaldo Bulhões. Até o momento, nenhum desses parlamentares se manifestou sobre o assunto.

O inquérito aponta que, em 20 de abril de 2024, por volta das 21h00, no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, o auditor fiscal Marco Antônio Canella teria autorizado José Jorge de Oliveira Júnior, tripulante da aeronave proveniente de São Martinho, a passar com cinco volumes por fora do equipamento de raio-x. A Polícia Federal cruzou as datas de desembarque de José Jorge no aeroporto com os dias em que Marco Antônio atuou na alfândega, e posteriormente obteve a lista de passageiros do voo, identificando os nomes dos deputados e do senador.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou o caso à PGR, solicitando uma análise e manifestação em até cinco dias. A CNN está buscando contato com os envolvidos para obter seus posicionamentos, mas ainda não obteve retorno. O espaço permanece aberto para que os citados apresentem suas versões dos fatos.

A investigação levanta sérias questões sobre a possível utilização de paraísos fiscais e a facilitação de práticas ilegais por parte de figuras públicas, exigindo uma apuração rigorosa e transparente para garantir a lisura do processo e a responsabilização dos envolvidos, caso se confirmem as acusações





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