Investigação aponta possível homicídio culposo no acidente que matou técnico durante montagem do show da Shakira no Rio

A Polícia Civil do Rio investiga como homicídio culposo a morte de Gabriel de Jesus Firmino, técnico que morreu após queda de elevador durante a montagem do palco do show da Shakira em Copacabana. A vítima estava dentro do elevador quando ele foi acionado a distância, causando sua morte. A cantora já se manifestou em apoio à família.

O trágico acidente que vitimou Gabriel de Jesus Firmino, um dos técnicos responsáveis pela montagem do palco do show da Shakira no último domingo (26), na Praia de Copacabana , na Zona Sul do Rio de Janeiro, está sendo investigado como possível homicídio culposo .

Segundo a Polícia Civil do Rio, o elevador que causou a queda fatal foi acionado a 25 metros de distância de onde estava a vítima. Gabriel, de 28 anos, estava dentro do elevador no momento do acidente, que ocorreu durante a preparação da estrutura para o espetáculo da cantora colombiana. A perícia já foi realizada no local, e a corporação segue com os procedimentos para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A organização do evento informou que Shakira, ao tomar conhecimento da tragédia, entrou em contato com a equipe e mantém comunicação constante para receber atualizações. A cantora demonstrou solidariedade e preocupação com a família do técnico. O resultado da perícia deve ser divulgado em breve, conforme confirmado pelos organizadores. Gabriel de Jesus Firmino era responsável pela preparação de quatro elevadores do show.

Ele foi socorrido imediatamente pela Brigada de Incêndio presente no local e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que a estrutura do palco desabou e atingiu a vítima, causando sua morte. O caso ganhou destaque nacional e levantou questões sobre a segurança em grandes eventos. A família de Gabriel, devastada pela perda, aguarda as conclusões das investigações para entender como o acidente ocorreu.

A tragédia também reacendeu o debate sobre as condições de trabalho em eventos de grande porte, especialmente no que diz respeito à segurança dos profissionais envolvidos na montagem e desmontagem de estruturas. A Polícia Civil reforçou que todas as testemunhas estão sendo ouvidas e que os responsáveis pelo acionamento do elevador serão identificados.

Enquanto isso, a comunidade artística e os fãs de Shakira manifestaram solidariedade à família do técnico e à equipe do show, destacando a importância de priorizar a segurança em todos os aspectos da produção de eventos. A cantora, conhecida por seu compromisso com causas sociais, deve se pronunciar oficialmente sobre o caso nos próximos dias





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