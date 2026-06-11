Investigações iniciadas pela FAB após queda de avião de pequeno porte em Marília, interior de São Paulo

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou as investigações da ocorrência envolvendo a queda de um avião de pequeno porte, no município de Marília, interior de São Paulo. O avião caiu na manhã desta quarta-feira (10), nas proximidades do aeroporto Frank Miloye Milenkovich.
A Força Aérea Brasileira ( FAB ), por meio do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ), informou que iniciou, ainda nesta quarta-feira (10), as investigações da ocorrência envolvendo a queda de um avião de pequeno porte, no município de Marília , interior de São Paulo.
A aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quarta-feira (10), nas proximidades do aeroporto Frank Miloye Milenkovich. Os pilotos Gabriel Maloni da Cruz e Henrique Guariente estavam presentes no avião e ficaram presos as ferragens da aeronave
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