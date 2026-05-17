Investigações a 7 anos sobre execução de Maxciel, usuário desse Vale do Javari, apontam para autor da morte de Bruno e Dom

Investigações sobre a execução de Maxciel, ocurrido há sete anos apontam para o mesmo mandante das mortes de Bruno e Dom. As investigações também apontam a um grupo financeiro que participou do esquema, financiado por Colômbia, que organizou uma ‘cotinha’ para pagar R$ 5 mil a um pistoleiro colombiano identificado como Fernando Rodriguez.

Investigações sobre a execução de indigenista no Amazonas, ocorrido há sete anos, apontam para o mesmo mandante das mortes de Bruno e Dom A mãe de Maxciel, Noêmia Pereira dos Santos, carrega um quadro em homenagem ao filho assassinado em 2019 em Tabatinga.

O Ministério Público Federal (MPF) resiste ao arquivamento do caso Maxciel, indigenista morto em 2019, e considera ‘indispensável’ o interrogatório de Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante do crime. Maxciel foi assassinado após apreender pesca ilegal no Vale do Javari. Investigações liga o caso às mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. A polícia federal pediu o arquivamento, mas o MPF insiste na continuidade das investigações, destacando a necessidade de esclarecer o envolvimento de Colômbia





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