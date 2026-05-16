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Investiga��o apontam venda e compartilhamento de v´ıdeos de estupro de menina de 12 anos no Rio

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Investiga��o apontam venda e compartilhamento de v´ıdeos de estupro de menina de 12 anos no Rio
EstuproMeia-IdadeV´Ideo
📆5/16/2026 3:58 PM
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Nesta investigac„o, a policial civil do Rio de Janeiro revelou que um dos menores que registraram o crime vendia o v´ıdeo do estupro coletivo de uma menina de 12 anos por R$ 5. Os agressores tambi„m gravavam uma comemorac„o aps cometerem o abuso.

Investigaç„o aponta venda e compartilhamento de v´ıdeo s de estupro de menina de 12 anos no Rio Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que o v´ıdeo do estupro coletivo de uma menina de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi vendido por um dos menores que registraram o crime por R$ 5.

Além disso, os agressores tambi„m gravaram uma comemorac„o aps cometerem o abuso Um deles estava vendendo por R$ 5. Quer dizer, a imagem dessa menina, a intimidade dessa menina valia R$ 5, destacou a delegada Fernanda Caterine, da Delegacia de Apoio À Mulher (Deam) de Campo Grande, que investiga o caso.

Caso � investigado pela Delegacia de Atendimento À Mulher de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio Segundo as investigações, a estudante foi atraída aps um relacionamento com um jovem para a casa onde outros 7 adolescentes j„ estavam aguardando. De acordo com a delegada, a situaci„o foi planejada. Ela no sabia, foi tudo premeditado, armado pelo namorado dela. Chegou, foi surpreendida e submetida a esse ato sexual, agressoses, ofensas durante esse ato, afirmou.

V´itima cercada A v´itima foi cercada, agredida e violentada pelo grupo, enquanto o crime era filmado. Depois do ataque, a menina voltou para casa, mas no contou o que ocorreu por medo e vergonha O caso so veio à tona semanas depois, quando v´deos da violen„cao comecaram a se espalhar nas redes sociais e chegaram à mãe da v´itima. A adolescente j„ prestou depoimento. Ela passou por exame de corpo de delito e recebe acompanhamento.

A delegada destaca que a v´itima precisa de sapo. Essa menina recebeu todo cuidado. Ela vai ter acompanhamento mdico, psicolgico e tambi„m do conselho tutelar, disse a delegada. Se“ sete adolescentes foram apreendidos e dois ficaram sendo procurados.

A Justi��a determinou a apreensão e a internação provisória dos os adolescentes envolvidos, com idades entre 12 e 16 anos. A investiga��o ainda est� em curso para identificar todas as circunstanes do crime e possiveis envolvidos na disseminac„o das imagens

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