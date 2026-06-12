Investidores debatem internacionalização de startups latino-americanas no Web Summit Rio 2026

No Web Summit Rio 2026, investidores de capital de risco discutiram como startups latino-americanas podem se internacionalizar e competir globalmente, destacando a necessidade de conquistar primeiro a região e superar barreiras de distribuição.
No Web Summit Rio 2026, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, investidores de capital de risco se reuniram para debater o futuro da internacionalização de startups latino-americanas.
O painel intitulado 'A América Latina pode conquistar o mundo?
' foi mediado por Maria Luiza Filgueiras, editora-chefe do Valor Pipeline, e contou com a participação de Marcello Gonçalves, cofundador e sócio da DOMO VC, Izabel Gallera, sócia da Canary, e Marcelo Lima, sócio da Monashees. A discussão girou em torno dos desafios e oportunidades para empresas de tecnologia da região em um cenário global cada vez mais competitivo.
A América Latina, rica em inovação e talento, ainda enfrenta o êxodo de seus melhores profissionais para os Estados Unidos, mas os investidores acreditam que há caminhos para reverter esse quadro e transformar a região em um polo global de tecnologia. Durante o debate, Filgueiras utilizou a analogia do jogo de tabuleiro War para ilustrar a estratégia de expansão internacional.
Assim como no jogo, onde é necessário conquistar territórios gradualmente, os investidores sugeriram que as startups latino-americanas devem primeiro consolidar sua presença na região antes de mirar mercados mais distantes. Marcello Gonçalves concordou, afirmando que sempre que identificam potencial global em uma startup, eles a incentivam a pensar como no War: conquiste a América Latina primeiro, com suas duas peças na América do Sul, e então conquiste o mundo.
Essa abordagem gradual permite que as empresas testem seus produtos e modelos de negócio em um ambiente familiar antes de enfrentar a concorrência acirrada dos gigantes do Vale do Silício. Izabel Gallera acrescentou que as barreiras geográficas estão cada vez menores, mas a distribuição ainda é um grande desafio. Ela classificou o movimento de busca por novos mercados como uma 'diáspora latina', referindo-se ao fluxo de empreendedores e talentos que saem da América Latina em direção aos Estados Unidos.
Segundo ela, não há uma solução única para todos; depende do negócio, da indústria e da equipe. A barreira do produto, com o avanço da inteligência artificial, está próxima de zero, mas a distribuição continua sendo um obstáculo significativo. Já Marcelo Lima destacou que muitos latino-americanos estão estabelecendo suas empresas diretamente no exterior, como exemplos a Brex, fundada por brasileiros em São Francisco, e a Music AI, que começou em João Pessoa e hoje tem sede em Salt Lake City.
Ele enfatizou a importância de investir tanto em empresas locais que eventualmente se expandem quanto em fundadores que já iniciam seus negócios no exterior. Os investidores também ressaltaram a qualidade dos fundadores latino-americanos, que são resilientes e criativos, capazes de superar adversidades. Apesar das vulnerabilidades, a região não está condenada a ser mera fornecedora de matérias-primas; há um ecossistema vibrante de inovação que pode competir em pé de igualdade com o Norte Global.
Para isso, é crucial que os governos e o setor privado invistam em educação, infraestrutura e políticas que incentivem a permanência de talentos. O painel terminou com uma mensagem de otimismo: com a estratégia certa e o apoio dos investidores, as startups latino-americanas não apenas conquistarão seus mercados locais, mas também deixarão sua marca no cenário global
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