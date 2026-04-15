Investidores Cobram CVM por Conclusão de OPA da Oncoclínicas em Meio a Crise Financeira

Investidores minoritários da Oncoclínicas pressionam a CVM para finalizar a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da companhia, que se arrasta há mais de um ano, em meio a controvérsias financeiras e denúncias de "inércia" do órgão regulador. A situação gera incerteza em um momento de fragilidade da empresa.

A Associação Brasileira de Investimento, Crédito e Consumo (Abraicc) e a gestora Latache estão exercendo pressão sobre a Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) para que seja concluída a Oferta Pública de Aquisição ( OPA ) da Oncoclínicas . A OPA , que visa proteger investidores minoritários, está em andamento há mais de um ano, gerando grande incerteza devido à situação financeira delicada da empresa.

A Abraicc denunciou formalmente a 'inércia' da CVM, argumentando que a demora do órgão regulador prejudica a resolução da questão e a proteção dos acionistas. A Latache, por sua vez, defende que a OPA é essencial e deve ser realizada com um valor por ação significativamente superior ao preço atual de mercado, que é de R$ 1,29, enquanto os minoritários pleiteiam R$ 16 ou mais.

A controvérsia se origina de uma reorganização acionária que envolveu o Goldman Sachs e a entrada do fundo Centaurus como um acionista relevante, o que, segundo o estatuto da Oncoclínicas, poderia desencadear a OPA. A Centaurus alega que já detinha participação desde o IPO por meio de fundos ligados ao Goldman Sachs, enquanto a Latache contesta essa visão.

Um procedimento administrativo foi instaurado na CVM em abril de 2025 para apurar a queixa, mas ainda não há uma decisão conclusiva, o que tem gerado grande insatisfação. Os representantes dos minoritários enfatizam que a indefinição sobre a OPA, em um momento de crise financeira aguda da Oncoclínicas e iminência de pedidos de recuperação judicial, dificulta a negociação com credores e a previsão do futuro da companhia.

A Abraicc solicita ao colegiado da CVM uma análise do caso e uma resposta definitiva, diante do que consideram um 'silêncio administrativo'. Felipe Demori Claudino, que representa a Abraicc, ressalta que a falta de definição por parte da administração da CVM é 'cruel', pois aumenta a incerteza sobre o resultado e dificulta qualquer tipo de recurso ou estratégia por parte dos investidores.

A situação se agrava pelo fato de que a Oncoclínicas enfrenta dificuldades financeiras, o que torna a resolução da OPA ainda mais urgente para garantir a segurança dos acionistas minoritários. A disputa envolve quantias expressivas e a expectativa é que a CVM finalmente se posicione para resolver essa longa pendência, que afeta diretamente o mercado e a confiança dos investidores nas operações da empresa.

A inércia regulatória, neste caso, pode ter consequências severas para todos os envolvidos, especialmente para aqueles que possuem participações minoritárias na Oncoclínicas e dependem da clareza sobre seus direitos e o valor de seus investimentos. O GLOBO, através da sua iniciativa Irineu, busca oferecer ferramentas de inteligência artificial para auxiliar os leitores a compreenderem notícias complexas como essa, sempre com a supervisão de jornalistas para garantir a precisão e a imparcialidade da informação.

O caso da Oncoclínicas é um exemplo claro da importância da atuação ágil e eficaz dos órgãos reguladores do mercado financeiro, especialmente em momentos de turbulência e reestruturação corporativa, onde a proteção do investidor deve ser uma prioridade absoluta. A demora na resolução da OPA pode gerar um efeito cascata de desconfiança, impactando não apenas a Oncoclínicas, mas também o apetite de investidores por outras empresas do setor.

A necessidade de uma decisão rápida e clara por parte da CVM é um clamor dos minoritários, que buscam segurança e justiça em suas operações.





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