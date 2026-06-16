Investidor americano Peter Grieve volta a falar sobre interesse na SAF do Atlético-MG

Peter Grieve, investidor norte-americano que esteve próximo de adquirir participação na SAF do Atlético-MG em 2023, voltou a falar sobre o tema após mais de três anos. Em entrevista ao Canal do Frossard, ele revelou detalhes das negociações, os fatores que impediram o acordo e reafirmou o interesse no clube.

O investidor norte-americano Peter Grieve , que em 2023 esteve próximo de adquirir uma participação na Sociedade Anônima do Futebol ( SAF ) do Clube Atlético Mineiro, retornou ao assunto em uma entrevista recente ao Canal do Frossard, mais de três anos após o fim das negociações.

Grieve, que é conhecido por seus investimentos em clubes de futebol internacionalmente, abriu o jogo sobre os bastidores das conversas, explicando os pontos que, em sua visão, inviabilizaram a concretização do negócio naquele momento. Apesar do insucesso, o empresário garantiu que o interesse no clube mineiro permanece e que o Atlético segue sendo a única equipe brasileira em seu radar para investimentos.

Segundo o investidor, as tratativas chegaram a um estágio avançado, com os banqueiros aceitando uma oferta inicial baseada no valor da dívida do clube. No entanto, à medida que as discussões se aprofundavam, surgiram obstáculos considerados fundamentais. Entre eles, ele destacou a não inclusão da Arena MRV, o moderno estádio do Atlético-MG, na operação, e o elevado endividamento do clube, fatores que, em sua análise, tornavam o projeto financeiramente inviável.

"Propuzemos um número baseado no número da dívida. Os banqueiros aceitaram isso como uma oferta. Então, fomos ao Brasil para assinar o acordo. Mas, conforme nos aproximávamos, percebemos: não era um acordo justo.

Era uma loucura. Uma loucura. E não incluía o estádio", afirmou Grieve, transmitindo a frustração com a falta de alinhamento nos termos. Apesar do revés, Grieve revelou que desenvolveu uma forte identificação com o Atlético-MG ao longo das negociações.

Ele declarou que, de forma honesta, considera o clube como "o seu time" e que não monitora mais nenhuma outra agremiação brasileira. O investidor também expressou desapontamento pelo fato de o clube não ter representantes na Seleção Brasileira naquele momento, um detalhe que, segundo ele, reflete a necessidade de um projeto esportivo mais robusto.

"Sempre estou aberto a uma ligação deles. Meu interesse no Atlético, eu tenho de ser honesto, começou há três anos, quando tive o primeiro contato. Mas acreditem em mim: esse é o meu time. Não sigo mais ninguém.

Esse é o meu time. E fico decepcionado que não temos ninguém na Seleção Brasileira", comentou. Ao finalizar, Grieve reacendeu a possibilidade de um futuro entendimento, deixando claro que sua visão estratégica e financeira ainda enxergam no Atlético-MG uma oportunidade de alto valor.

"Francamente, da minha parte, eu espero poder trazer nossa visão para o Brasil, para o Atlético e criar nosso portfólio tendo o Atlético como a grande joia da coroa do nosso portfólio. Então, fiquem de olho", concluiu, em um recado que mantém viva a expectativa entre os torcedores. O caso ilustra as complexidades envolvidas na busca por investidores estrangeiros para as SAFs do futebol brasileiro, onde questões financeiras e estruturais frequentemente se mostram obstáculos significativos.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. Campeonato Mineiro Feminino inicia em setembro com sete times. Copa do Brasil Feminina define oitavas de final em sorteio na próxima segunda.

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