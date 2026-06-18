Inverno 2023 começa com onda de frio intenso e termina com ondas de calor por causa do El Niño

A nova estação inicia com forte massa polar que derruba temperaturas no Sul e no Sudeste, mas a influência do El Niño eleva as chances de calor extremo a partir de agosto. Previsão também indica chuvas acima da média no Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste, while o Nordeste terá tempo mais seco.

O inverno de 2023 começa no próximo domingo, 21 de junho, marcado por uma forte frente fria que trará uma onda de frio intenso logo nas primeiras semanas.

A massa de ar polar associada a esse sistema deve fazer as temperaturas caírem drasticamente no Sul, em grandes partes do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de marcas abaixo de zero grau Celsius. A frigidez também deve alcançar áreas como Goiânia, Brasília, o norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia, além de provocar um novo episódio de friagem em Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Este cenário inicial contrasta com a expectativa para o decorrer da estação, pois o fenômeno El Niño, previsto para ser intenso, deve provocar ondas de calor significativas, especialmente a partir de agosto, afetando o Centro-Oeste, o Sudeste, o Norte e o Nordeste. As previsões indicam que, enquanto o Sul do país e partes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo devem registrar temperaturas próximas à média histórica, amplas áreas do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte terão termômetros acima do normal.

Picos de calor intenso são aguardados no sul e leste do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Em setembro, o risco de ondas de calor se expande para quase todo o país, exceto o Sul. O padrão de precipitação também será atípico. O Sul terá um inverno mais instável, com aumento na frequência de frentes frias, o que eleva a probabilidade de chuva forte, temporais e ventos intensos.

Os acumulados pluviométricos devem ficar acima da média nos três estados da região, com destaque para o sudoeste do Paraná, onde os valores podem ser muito superiores ao histórico. Mesmo em áreas tradicionalmente secas no inverno, como o Sudeste e o Centro-Oeste, são esperados diversos episódios de chuva fora do padrão, com volumes totais ligeiramente acima da média para a estação em grande parte dessas regiões.

Chuvas acima do normal também são projetadas para o centro-sul de Mato Grosso do Sul, o oeste, centro-sul e leste de São Paulo, além de Acre, Rondôônia e sul do Amazonas. Em contrapartida, o Nordeste terá seu clima seco e quente típico, mas com um agravante: a faixa leste da região, que costuma ser chuvosa em junho, terá precipitação abaixo da média em julho, e essa tendência de seca deve se prolongar por agosto e setembro.

O mesmo ocorre no extremo norte, onde Roraima, o norte e noroeste do Amazonas, o Amapá e o norte do Pará terão volumes reduzidos. Em Tocantins e no leste do Pará, o tempo seco deve predominar, seguindo o padrão normal da estação





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