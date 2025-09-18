Invasão à Cadeia Feminina do Butantã: Detenta condenada por furto é resgatada por criminosos

Em um grave incidente de segurança, criminosos invadiram a Cadeia Feminina do Butantã e resgataram uma detenta condenada por furto. A Polícia Militar investiga o caso e busca pelos suspeitos.

Nesta quinta-feira (18), criminosos invadiram a Cadeia Feminina do Butantã , na zona oeste de São Paulo, e resgataram uma detenta condenada por furto. As informações preliminares indicam que os indivíduos entraram pela área de mata nos fundos da unidade e fugiram em seguida. A Polícia Militar confirmou o ocorrido e mantém equipes na região em busca dos suspeitos, que também teriam segurado em direção à mata. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso.

\Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que instaurou um procedimento para apurar o resgate e colabora com as autoridades na adoção das medidas cabíveis. A secretaria informou ainda que a Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região, enquanto a Polícia Civil conduz a investigação do caso. A SAP afirma colaborar com as autoridades e adotar todas as medidas cabíveis





CNNBrasil / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Cadeia Feminina Butantã Resgate Criminosos Furto Invasão Polícia Militar Polícia Civil

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Palmeiras fecha preparação para Copa do Brasil FemininaNesta quarta-feira (17), o Palmeiras encara o América-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025.

Consulte Mais informação »

Bahia supera o Atlético-MG e avança às quartas da Copa do Brasil FemininaEm grande noite de Wendy, o Bahia venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil Feminina.

Consulte Mais informação »

Com craques do São Paulo, clube inova e lança coleção feminina; veja fotosO São Paulo anunciou, nesta terça-feira (16), uma coleção inédita de roupas femininas em parceria com a New Balance.

Consulte Mais informação »

São Paulo vence Flamengo e avança na Copa do Brasil FemininaO São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 nesta quarta-feira (17) e avançou às quartas de final na Copa do Brasil Feminina.

Consulte Mais informação »

Copa do Brasil Feminina terá desafio de vídeo a partir das quartasA CBF anunciou o desafio de vídeo que será testado nas quartas da Copa do Brasil Feminina e das semifinais da Copa Paulista.

Consulte Mais informação »

Por que o Fortaleza não disputa Copinha Feminina em 2025O Fortaleza não aceitou o convite para participar da Copinha Feminina nesta temporada. Clbe explicou decisão ao Lance!.

Consulte Mais informação »