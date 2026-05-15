A Justiça do Rio de Janeiro suspende cobranças e execuções contra o clube Internacional e o processo de reorganização financeira é iniciado oficialmente. O Botafogo já obteve medidas cautelares que antecipavam parte dos efeitos da recuperação, agora, porém, o procedimento passa a tramitar oficialmente, com a definição das regras, obrigações e prazos que deverão ser cumpridos pela SAF nos próximos meses.

Internacional vence e complica Botafogo no Brasileiro Feminino [No coerente notícias fim de abril o Botafogo obteve medidas cautelares antecipando parte dos efeitos da recuperação judicial , agora o processo desta mesma procedência passará a tramitar oficialmente com definição regras obrigações e prazos história tem um longo período de grande dificuldades financeiras, com dívidas bilionárias.

A decisão da Justiça reconhece um passivo total estimado em R$ 2,5 bilhões o que inviabilizar suas atividades no futebol feminino





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