Interlagos sedia evento eletrizante de automobilismo com Copa Truck e NASCAR Brasil

O Autódromo de Interlagos foi palco de um fim de semana repleto de corridas emocionantes, com destaque para a Copa Truck, NASCAR Brasil, Copa Hyundai HB20 e Old Stock Car. Pilotos como Leandro Totti, Nicolas Costa e Cacá Bueno protagonizaram disputas acirradas, com ultrapassagens nas últimas voltas e viradas espetaculares.

O Autódromo de Interlagos , templo do esporte a motor no Brasil, foi palco de um fim de semana histórico de automobilismo, reunindo categorias como NASCAR Brasil, Copa Truck , Copa Hyundai HB20 e Old Stock Car.

O evento atraiu milhares de fãs ao circuito paulistano, que puderam testemunhar corridas de alto nível, com ultrapassagens espetaculares e reviravoltas surpreendentes. A atmosfera era de pura emoção, com o ronco dos motores ecoando pelas arquibancadas e a chuva fina que marcou o domingo adicionando ainda mais drama às disputas. No sábado, a terceira etapa da temporada teve como grande destaque o piloto Cacá Bueno, da Team RC.

Ele dominou a classificação e venceu a corrida sprint de ponta a ponta, garantindo a pole position. Gabriel Casagrande, então líder do campeonato, ficou em terceiro.

No entanto, o domingo reservou surpresas. Com garoa na pista, Bueno perdeu posições na primeira volta devido a problemas no carro, enquanto Casagrande cometeu um erro na largada, resultando em punição. Em entrevista, Casagrande admitiu o erro e lamentou a falta de um safety car para ajudá-lo a retornar ao pelotão da frente. Quem se beneficiou foi Nicolas Costa, que venceu a primeira corrida e assumiu a liderança do campeonato.

A disputa foi acirrada até o fim, com Murilo Rocha e Costa lado a lado nas voltas finais. Rocha também venceu na classe Challenge. A segunda corrida do domingo entrou para a história como uma das mais emocionantes de Interlagos. Gabriel Casagrande fez uma excelente prova de recuperação, ganhando 12 posições, mas um toque na última volta destruiu suas chances de pódio.

Na briga pela vitória, Nicolas Costa jogou tudo na última curva e, em uma manobra espetacular na reta de chegada, ultrapassou Thiago Camilo por meros segundos, garantindo a vitória. Na classe Challenge, Tito Giaffone aproveitou os erros de Witold Ramasauskas e Gui Backes na última volta para vencer. Na Copa Truck, pela quarta etapa, Leandro Totti dominou o domingo. Na Corrida 1, largou na pole e controlou a liderança mesmo após uma intervenção do safety truck.

Na Corrida 2, com grid invertido, Totti largou em oitavo, mas escalou o pelotão rapidamente e assumiu a liderança a quatro minutos do fim, garantindo a dobradinha no final de semana. Na categoria Super Truck ELITE, houve reviravolta: na Corrida 1, Nic Giaffone bateu sozinho, dando a vitória a Mauricio Arias. Na Corrida 2, Giaffone largou de trás, fez uma recuperação brilhante e ultrapassou Arias na última volta para vencer de forma espetacular.

O fim de semana ainda contou com a Copa Hyundai HB20, que trouxe a novidade da categoria exclusivamente feminina. Sete pilotas competem lado a lado com os homens na categoria Super, e as corridas foram emocionantes, com batidas no sábado e pista úmida no domingo. Para encerrar, a Old Stock Car trouxe a nostalgia dos Chevrolet Opalas com motores de seis cilindros, relembrando o automobilismo dos anos 1980.

O evento consolidou Interlagos como palco de grandes emoções do esporte a motor brasileiro





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