Intercolegial O GLOBO/Sesc: Escolas se preparam para corrida por vagas a partir do dia 27

Com inscrições abrindo à meia-noite do dia 27, escolas de todo o estado se organizam para garantir vagas no Intercolegial O GLOBO/Sesc, especialmente nas modalidades esportivas coletivas, que costumam ter alta procura e se esgotar rapidamente. O processo exige agilidade e atenção a critérios formais para evitar desclassificações.

A reta final para o início das inscrições do Intercolegial O GLOBO/Sesc já chegou, gerando grande expectativa e preparação nas escolas para a 44ª edição da competição. O sistema de cadastro, que abre à meia-noite do dia 27, promete repetir a alta procura observada nos anos anteriores, especialmente nas modalidades esportivas coletivas.

A organização do evento, realizado pelo GLOBO com patrocínio do Sesc-RJ, estima reunir cerca de 170 colégios de todo o estado, que disputarão um número limitado de vagas. O prazo final para inscrições é 8 de maio. A modalidade de futsal, assim como vôlei, basquete, handebol e vôlei de praia, são os grandes destaques em termos de demanda. A busca por uma vaga nessas modalidades coletivas é tão intensa que, em alguns casos, elas se esgotam em questão de minutos, exigindo que os professores e coordenadores de educação física estejam extremamente atentos e com todos os preparativos em ordem. "A maior disputa acontece nos esportes coletivos. É uma briga na hora de se inscrever. Em cerca de três minutos, as vagas já estão preenchidas. É uma loucura na madrugada. Por isso, os professores precisam estar atentos e com tudo preparado", explica Roberto Garofalo, diretor-geral da Abadai, empresa responsável pela organização do Intercolegial. Ele ressalta a importância de o regulamento, já disponível no site oficial, ser plenamente compreendido pelas instituições antes do processo de inscrição. Além da agilidade exigida, o processo de inscrição demanda atenção a critérios formais que podem gerar dúvidas, principalmente para as escolas que participam pela primeira vez. Para que os alunos sejam elegíveis, é necessário que estejam matriculados regularmente até 31 de março de 2026, com seus históricos escolares em posse da instituição no momento da inscrição. O não cumprimento dessas exigências pode acarretar perda de pontos na classificação geral ou até mesmo a desclassificação das equipes. Cada escola pode inscrever apenas uma delegação geral e até quatro equipes nos esportes coletivos, considerando as categorias masculina e feminina. É proibido que um mesmo atleta participe por mais de uma escola ou em diferentes categorias dentro da mesma modalidade. O regulamento também prevê punições para casos de inscrições irregulares, como a participação de atletas fora da faixa etária estipulada ou classificados indevidamente como não federados. Após o preenchimento do formulário online, o processo ainda requer uma etapa presencial. O protocolo gerado na inscrição deve ser assinado pela direção da escola e entregue em duas vias no Congresso de Abertura, marcado para maio. A presença de um representante da instituição é obrigatória, sob pena de sanções na contagem de pontos. O regulamento estabelece ainda limites de participação por modalidade e define prazos específicos para ajustes de atletas ao longo do calendário. Após a inscrição geral das escolas em maio, as equipes seguirão etapas próprias de cada esporte, com datas que se estendem até o segundo semestre. O Intercolegial abrange 12 modalidades, incluindo futsal, basquete, vôlei, handebol, vôlei de praia, atletismo, natação, judô, skate, badminton, tênis de mesa e xadrez. A competição engloba esportes coletivos e individuais, e também premia ações paralelas que somam pontos na classificação geral, como a participação das torcidas e iniciativas sociais. O Intersolidário, que promove campanhas de arrecadação, e o Dia do Desafio, um evento internacional de atividades físicas, fazem parte da programação e podem influenciar diretamente na pontuação final das instituições. Entre os colégios tradicionais, a expectativa é de disputa acirrada desde o início. Luiz Cezar Soares, coordenador de educação física do Santa Mônica Rede de Ensino, escola campeã geral do ano passado, enfatiza a dificuldade da inscrição: "Não é fácil fazer essa inscrição. Mesmo estando bem no ranking, precisamos ser muito rápidos porque a procura é enorme e as vagas são limitadas. Eu mesmo concentro essa tarefa, e é uma coisa de louco. Tem que estar acordado na hora, com tudo pronto. Em poucos minutos, as vagas acabam. Se demorar quatro ou cinco minutos, já não consegue mais entrar". A corrida pelas vagas reforça a importância da preparação e agilidade para garantir a participação no evento esportivo escolar mais tradicional do Rio de Janeiro





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