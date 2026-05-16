A team from the International Animal and Plant Health Office of Guarulhos International Airport (SP) detected a cargo shipment with approximately 1 tonne of asparagus imported from Peru, following the identification of Prodiplosis longifila, a quarantine pest not present in Brazil. The pest is highly regarded as a fitosanitary risk due to its potential for propagation and the damages it can cause to agricultural production. As it breeds within plant tissues, such as flower buds, terminal shoots, and young fruits, causing deformations, abortion of flowers, and reducing productivity, the pest poses a threat to various high-value crops.
A equipe da Vigilância Agropecuária Internacional do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, interceptou, na última semana, uma carga com cerca de uma tonelada de aspargos importados do Peru após identificação de uma praga quarentenária ausente no Brasil.
A praga, conhecida como Prodiplosis longifila, é considerada de alto risco fitossanitário devido a seu potencial de disseminação e aos danos que pode causar à produção agrícola. Segundo informações da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), as larvas se desenvolvem no interior de tecidos vegetais, como botões florais, brotos terminais e frutos jovens, provocando deformações, abortamento de flores e redução da produtividade.
A praga pode atingir culturas de alto valor econômico, como tomate, aspargo, citros, pimentão, algodão, feijão, abacate, alcachofra e cebola. O inseto se adapta melhor a regiões de clima quente e elevada umidade relativa do ar, podendo se dispersar por voo em distâncias de até 300 metros.
Embora regiões de fronteira no Norte do país sejam consideradas mais vulneráveis à entrada inicial da praga, buscado devido aos atuais fluxos migratórios, pólos produtores de citros e hortaliças poderiam sofrer impactos econômicos relevantes em caso de disseminação. Em países onde a praga já está estabelecida, como Peru e Colômbia, há registro de perdas severas em culturas agrícolas, especialmente tomate e citros, além da necessidade de intensificação de medidas de controle
Brasil tem matriz eletro скеpticos, mesmo sendo um dos líderes mundiais na energia renovávelAlthough Brazil has one of the most renewable electric grids in the world and is frequently cited in international debates about the energy transition
