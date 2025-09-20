Intercâmbio no Brasil: Destinos tradicionais versus novas tendências

O mercado de intercâmbio no Brasil mostra expansão, com os destinos tradicionais ainda em alta, mas novas opções como Dubai, nos Emirados Árabes, ganham destaque. Saiba mais sobre as oportunidades, requisitos e a flexibilidade dos programas.

O mercado de intercâmbio no Brasil continua a demonstrar vigor, impulsionado pela crescente busca por experiências internacionais que prometem uma combinação de aprendizado, imersão cultural e desenvolvimento pessoal. A cada ano, observa-se uma expansão para além dos destinos tradicionalmente procurados, como Estados Unidos e Canadá, com novas opções ganhando relevância no setor.

De acordo com dados da Belta (Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio), a diversificação dos destinos é evidente, com países como a Coreia do Sul, registrando um crescimento de 4,9% na preferência dos intercambistas, e Malta, com 1%, também se destacando no ranking mundial. Apesar da forte presença dos destinos clássicos, os dados revelam uma mudança gradual nas preferências. Os Estados Unidos permanecem como um dos destinos mais desejados, liderando com 20,4%, seguido de perto pelo Canadá, com 15,1%. A Europa continua a atrair muitos estudantes, com a Espanha alcançando 5,5%, Portugal com 5,3% e a Itália com 4,5% representando a procura por estudo no continente. Essa dinâmica demonstra uma crescente abertura a novas culturas e oportunidades. \A procura por experiências em locais menos convencionais tem crescido significativamente a cada ano, impulsionando o interesse em destinos alternativos. Dubai, nos Emirados Árabes, emerge como uma rota atrativa para aqueles que buscam uma combinação de estudo, trabalho e oportunidades de negócios. Celso Garcia, sócio-diretor do Grupo CI, destaca que a diversidade cultural, a infraestrutura moderna e as oportunidades de networking global tornam Dubai uma escolha estratégica para quem busca crescimento pessoal, acadêmico e profissional. A flexibilidade dos programas de intercâmbio em Dubai se destaca como um diferencial importante. Permite-se que os estudantes trabalhem sem restrições de carga horária, facilitando o exercício de funções em tempo integral e até mesmo a acumulação de múltiplos empregos, desde que a rotina acadêmica seja mantida. Essa liberdade atrai estudantes que desejam não apenas aprimorar seus conhecimentos, mas também adquirir experiência profissional e independência financeira durante o intercâmbio. \Para realizar um intercâmbio em Dubai, é preciso atender a alguns requisitos específicos. A autorização para trabalhar é concedida durante todo o período de validade do visto de estudante, o qual pode ser solicitado para cursos com duração mínima de 16 semanas. A remuneração média para quem trabalha durante o intercâmbio pode ser de aproximadamente 4.810 Dirhams (AED), que equivalem a cerca de R$ 6.900,00. Além disso, é fundamental ter pelo menos 18 anos de idade e possuir um nível de inglês pré-intermediário. Esses critérios visam garantir que os estudantes tenham as ferramentas necessárias para aproveitar ao máximo a experiência, tanto academicamente quanto profissionalmente. A crescente popularidade de Dubai como destino de intercâmbio reflete uma tendência global de busca por experiências educacionais e culturais que ofereçam oportunidades de crescimento em um ambiente dinâmico e multicultural, promovendo o desenvolvimento de habilidades valiosas para o futuro





