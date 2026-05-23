Inter's Client Centricity Program Improves Customer Experience, Ranking

The Inter's Client Centricity Program (CCP) has been officially recognized as a ranking that evaluates banks, financial institutions, and payment providers. The program is divided into categories, such as the Top 15 Largest Institutions, which includes the Inter. The ranking measures which institutions have had the most complaints considered valid, in relation to the total number of customers. The goal is to minimize friction points that generate dissatisfaction and maximize the value delivered to customers and the company. This is achieved through multidimensional analyses that connect everyday problems to integrated diagnoses. The Inter moved from first to fifth place in the ranking over the fourth quarter of 2025. The improvement was 59% in one quarter. The Inter's strategy to improve customer experience across all service areas of the institution was created based on four interdependent pillars, which maintained the program as an operational model of the company. The Inter's technological ecosystem was mobilized as a tool for executing improvement plans. This includes bots, automation of processes, which connect the front line to the highest levels of the company, ensuring visibility, alignment, and accountability throughout the hierarchy. The initiative was marked as a permanent strategic pillar of the organization. The origins of the problems, prioritizing interventions with the greatest impact, and ensuring that solutions are structural and not palliative, from onboarding and activation to service, passing through profitability and retention.
O Client Centricity Program (CCP), iniciativa de experiência do cliente do Inter , em um único trimestre é uma lista oficial que avalia bancos, financeiras e instituições de pagamento.
É separado em categorias, como o Top 15 Maiores Instituições, que inclui o Inter. A classificação mede quais instituições tiveram o maior volume de reclamações consideradas procedentes — quando o cliente tinha razão — em relação ao número total de clientes. O objetivo é minimizar os pontos de atrito que geram insatisfação e maximizar o valor entregue ao cliente e à companhia. Isso a partir de análises multidimensionais que conectam problemas do dia a dia a diagnósticos integrados.
O Inter saiu da primeira posição no ranking para a quinta ao longo do quarto trimestre de 2025. A melhora foi de 59% em um único trimestre. A estratégia do Inter para melhorar a experiência dos seus clientes em todas as esferas de serviço da instituição foi criada a partir de quatro pilares interdependentes, que mantiveram o programa como um modelo operacional da companhia. O ecossistema tecnológico do Inter foi mobilizado como ferramenta de execução dos planos de melhoria.
Inclui bots, automação de processos, que conectam a linha de frente às mais altas instâncias da companhia, garantindo visibilidade, alinhamento e prestação de contas em toda a hierarquia. A iniciativa foi marcada como pilar estratégico permanente da organização. As origens dos problemas, priorizar as intervenções de maior impacto e garantir que as soluções sejam estruturais e não paliativas, desde o onboarding e a ativação até o atendimento, passando pela rentabilização e retenção
