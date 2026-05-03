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Inter Miami sofre virada dramática para o Orlando City na MLS

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Inter Miami sofre virada dramática para o Orlando City na MLS
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📆5/3/2026 12:30 PM
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O Inter Miami desperdiçou uma vantagem de três gols e foi derrotado por 4 a 3 pelo Orlando City em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas pela MLS. Messi marcou, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

A partida entre Inter Miami e Orlando City , válida pela MLS , culminou em um desfecho dramático e doloroso para o time da Flórida. Apesar de uma atuação inicial dominante e de mais um gol do astro argentino Lionel Messi , o Inter Miami viu uma vantagem de três gols se esvair, sofrendo uma virada inacreditável por 4 a 3 diante do Orlando City neste sábado, dia 2 de setembro.

Este resultado representa a quarta partida consecutiva sem vitória para o Inter Miami, que permanece com 19 pontos, ocupando a terceira posição na Conferência Leste. A equipe de Miami demonstrou um controle notável do jogo durante o primeiro tempo, com 65% de posse de bola e um total de 17 finalizações, sendo 10 delas direcionadas ao gol. A abertura do placar ocorreu logo aos 4 minutos, com um gol de Ian Fray, resultado de uma jogada coletiva bem elaborada.

Apenas 11 minutos depois, Telasco Segovia ampliou a vantagem, consolidando a superioridade do Inter Miami. A presença de Messi em campo se fez sentir de forma decisiva, culminando com um gol que coroou o primeiro tempo, marcado por sua característica finalização precisa e elegante.

Contudo, a dinâmica da partida sofreu uma reviravolta significativa após o intervalo. Embora o Inter Miami tenha mantido a posse de bola, a equipe perdeu intensidade e eficiência em suas ações ofensivas. A agressividade no ataque diminuiu, permitindo que o Orlando City ganhasse espaço e confiança na partida. A reação do Orlando City começou a se desenhar aos 68 minutos, com um gol de Martín Ojeda, que diminuiu o placar.

Dez minutos depois, Ojeda converteu um pênalti, empatando a partida e reacendendo a esperança para o time visitante. A virada, no entanto, só se concretizou nos acréscimos, quando Tyrese Spicer aproveitou um lançamento longo, superou a defesa do Inter Miami e finalizou com precisão, decretando a vitória por 4 a 3 para o Orlando City.

A derrota representou um golpe duro para o Inter Miami, que viu uma oportunidade de consolidar sua posição na Conferência Leste escapar por entre os dedos. A partida evidenciou a importância da consistência e da manutenção do ritmo ao longo dos 90 minutos, além da necessidade de evitar a complacência mesmo com uma vantagem aparentemente confortável.

Após o apito final, o técnico Guillermo Hoyos expressou sua frustração com o desfecho da partida, contrastando a atuação brilhante do primeiro tempo com o desempenho abaixo do esperado na segunda etapa. Apesar da decepção, Hoyos ressaltou seu orgulho pela equipe e enfatizou a importância de corrigir os erros a portas fechadas. Ele afirmou que o resultado não altera seus planos e que a equipe tem potencial para superar as dificuldades.

O capitão da equipe também se manifestou, expressando sua insatisfação com a performance e motivando os companheiros a se prepararem para os próximos desafios. A derrota serve como um alerta para o Inter Miami, que precisa aprender com os erros cometidos e buscar uma melhora contínua para alcançar seus objetivos na MLS. A equipe tem a oportunidade de se reerguer e demonstrar sua força em partidas futuras, buscando a recuperação e a retomada do caminho das vitórias.

A torcida do Inter Miami espera uma reação imediata da equipe, que precisa mostrar garra e determinação para superar este momento difícil e seguir em busca de seus objetivos na temporada

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