Segunda-feira de chuvas fortes marcou a Zona Sul do Rio, com a Rocinha registrando 30,8 mm em uma hora e outros bairros apresentaram fortes volumes, enquanto a previsão mantém consistência na região.

Na tarde de segunda-feira, 15 de julho, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de intensas precipitações que se espalharam por bairros da Zona Sul e por áreas de encosta.

Segundo dados divulgados pelo Sistema Alerta Rio, a Rocinha emergiu como a região mais impactada, acumulando na hora de pico 30,8 milímetros e 32,8 mm nas últimas 24 horas, os maiores índices registrados na noite. Não há ainda relatos de ocorrências graves provocadas pela chuva, mas a concentração de água exige atenção contínua dos moradores e das autoridades municipais.

Entre 15h45 e 16h, a estação meteorológica da Rocinha registrou 7 mm em apenas 15 minutos, indicando a dureza da chuva que atingiu a zona de encostas. Enquanto isso, bairros como Vidigal, Jardim Botânico, Copacabana, Urca, Barra da Tijuca e Grota Funda relataram chuvas moderadas, variando de 8,8 mm em Copacabana a 13,2 mm em Vidigal em apenas uma hora.

O Jardim Botânico contabilizou 20 mm na última hora e 20,2 mm nas 24 horas, evidenciando que a zona sul foi campeã de precipitação. A previsão para o restante da tarde permanecia de manutenção da chuva moderada, especialmente nos pontos mais baixos da capital.

O Centro de Operações Rio (COR) alertou que a instabilidade persistirá ao longo da noite, com nebulosidade elevada e variações de temperatura entre 16,9°C e 27,4°C. Para o fim da noite, a previsão era de céu nublado a encoberto, com ocorrência de chuva fraca a moderada e ventos moderados. Na terça-feira, a atmosfera deve oscilara, mantendo o cenário de céu encoberto e previsão de chuvas fracas a moderadas ao longo de todo o dia.

Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas a uma região de baixa pressão acompanham o tempo, fazendo com que os fortes cancelados na Zona Sul se estendam gradativamente para as zonas Oeste e Sudoeste. As menores concentrações de chuva foram registradas em regiões da Zona Oeste e Norte, como Campo Grande, Anchieta, Santa Cruz e Jacarepaguá/Cidade de Deus, onde os acumulados não ultrapassaram 0,6 mm na última hora.

Devido aos volumes significativos de precipitação, as autoridades municipais de monitoramento recomendam que residentes em bairros suscetíveis a alagamentos e deslizamentos mantenham-se atentos aos alertas oficiais. Cabe ao cidadão observar os avisos no site do Alerta Rio, bem como às redes sociais das secretarias competentes, para receber atualizações em tempo real sobre drenagem, trânsito e possíveis evacuações.

Assim, mesmo que a cidade se mantenha segura nesse primeiro dia de chuvas intensas, a prudência permanece como medida de proteção, visto que o clima pode acarretar novos desafios à infraestrutura urbana e à segurança dos habitantes. Para acompanhar os eventos futuros, o portal local já está preparado para divulgar detalhes sobre a evolução das precipitações e as ações governamentais de mitigação de riscos.

Em meio a este cenário, os agricultores, a população urbana e as equipes de resiliência urbana deverão colaborar para reduzir o impacto de chuvas intensas e garantir a continuidade da vida cotidiana em todo o Rio de Janeiro





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