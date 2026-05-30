Uma montadora que fabrica componentes para elevadores, motores e veículos elétricos utiliza IA da última geração para eliminar etapas críticas de processamento e logística, reduzindo em três-mais-quatro vezes o desperdício e acelerando a inspeção de qualidade em segundos. A tecnologia também diminui o transporte de materiais e a demanda por combustíveis, contribuindo para a sustentabilidade operacional.

A crescente adoção de inteligência artificial no setor industrial tem se mostrado um divisor de águas para a eficiência e a redução de custos. Em um caso recente, uma montadora que combina elevadores, motores e veículos elétricos aplicou sistemas avançados de IA em sua cadeia de produção para eliminar etapas de inspeção e lavagem que antes consumiam mais de dois dias.

O resultado, então, foi uma redução de 73% no desperdício em uma das fases críticas de remoção de sódio de uma mistura de prata, essencial nos contatos elétricos usados em sistemas de iluminação e mobilidade elétrica. A tecnologia de IA foi programada para monitorar em tempo real a qualidade do produto, ajustando automaticamente os parâmetros de lavagem e supervisão de acordo com a taxa de contaminantes detectada.

Antes da automação, os operadores humanos teriam que interpretar dados de campo e estimar, quase de forma empírica, quantos ciclos de lavagem seriam necessários para atingir a certificação de pureza exigida. O novo algoritmo não apenas removeu a necessidade dessa estimativa manual, mas também trouxe a possibilidade de eliminar por completo uma etapa de envio de amostras para laboratórios externos, que anteriormente adicionava entre 24 e 48 horas de atraso.

Além dessa economia de tempo e do controle de qualidade aprimorado, a mudança trouxe benefícios ambientais significativos. Ao reduzir o transporte de materiais entre a fábrica e o laboratório externo, a empresa diminuiu consideravelmente o consumo de combustível e, consequentemente, a sua pegada de carbono.

A integração da IA na inspeção de qualidade também se mostra um avanço crítico: câmeras equipadas com algoritmos de visão computacional identificam defeitos em componentes industriais em poucos segundos, tornando o processo de controle de qualidade não apenas mais rápido, mas também mais preciso do que qualquer inspeção humana. Esse exemplo faz parte de uma tendência maior, na qual empresas de setores diversos - desde manufatura até telecomunicações - utilizam a inteligência artificial para definir públicos, testar campanhas, otimizar investimentos e medir resultados com maior precisão.

Em um cenário em que três grandes plataformas de IA estão em rápida evolução, a decisão de qual adotar muitas vezes depende mais das necessidades específicas da tarefa que de reputação de marca. A produtividade e a sustentabilidade ganham um novo parceiro de confiança com a adoção dessas soluções.

Esta inovação está alinhada ao posicionamento estratégico de gigantes como a Dell, que se destaca como uma das líderes na corrida por infraestrutura de TI, graças ao seu forte investimento em IA e automação. Investidores e gestores veem na IA não apenas um fator de aumento de margem, mas também um meio de acelerar a adoção de práticas sustentáveis, enquanto mantém a competitividade no mercado global





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