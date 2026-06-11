A reportagem publicada pelo 'The New York Times' revelou que integrantes do governo Trump discutiram estratégias para lidar com a pressão por divulgação de documentos, após a divulgação de um memorando do Departamento de Justiça e do FBI sobre o caso Jeffrey Epstein.

Reportagem do New York Times afirma que integrantes do governo Trump discutiram estratégias para lidar com a pressão por divulgação de documentos . As informações foram reveladas em reportagem exclusiva publicada nesta quarta-feira (10) pelo ' The New York Times ' na Sala de Situação da Casa Branca e reuniu integrantes do núcleo político e jurídico do governo.

Entre os participantes estavam o vice-presidente JD Vance, a chefe de gabinete Susie Wiles e então procuradora-geral Pam Bondi, destituída do cargo em abril. A reunião aconteceu após a divulgação de um memorando do Departamento de Justiça e do FBI sobre o caso Jeffrey Epstein, que afirmava que as autoridades não haviam encontrado uma suposta lista de clientes associada ao financista, o que provocou forte reação entre apoiadores de Trump e ampliou a pressão por mais transparência.

De acordo com o 'The New York Times', Vance liderou a conversa e defendeu a divulgação ampla dos documentos relacionados ao caso para reduzir especulações e evitar novos desgastes políticos. O vice-presidente avaliou que o Congresso poderia acabar impondo a abertura dos arquivos e, por isso, sustentou que a Casa Branca deveria se antecipar e conduzir o processo por iniciativa própria.

Vance também teria sugerido uma entrevista com Ghislaine Maxwell, ex-companheira de Epstein condenada por tráfico sexual, para que ela esclarecesse publicamente questões ligadas ao caso. A proposta, porém, enfrentou resistência dentro do governo, já que assessores temiam uma reação negativa da opinião pública a qualquer aproximação com Maxwell. Outros integrantes do grupo discutiram alternativas capazes de demonstrar transparência, mas sem aumentar o desgaste político de Trump.

Nesse contexto, James Blair fez críticas à estratégia de comunicação adotada até então e alertou para o risco de uma eventual coletiva de imprensa sair do controle, afirmando que o grupo ainda teria muito a ajustar antes de se expor publicamente. A alternativa vista como menos arriscada foi recorrer a tribunais federais para tentar obter a liberação de depoimentos do grande júri relacionados a investigações anteriores.

O grupo acreditava haver uma probabilidade elevada de que os juízes mantivessem o sigilo desses materiais, o que permitiria ao governo deslocar para o Judiciário a responsabilidade pela eventual não divulgação dos documentos. Em resposta a um pedido de comentário, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, reiterou as alegações de Trump de inocência em relação a Epstein.

Ela afirmou que, ao divulgar documentos, cooperar com o Congresso e apoiar novas investigações, o presidente teria feito mais pelas vítimas do que qualquer outra pessoa





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